"АЛРОСА" получила 23,6 млрд рублей чистого убытка за девять месяцев этого года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "АЛРОСА" за девять месяцев 2026 года составил 23,6 млрд рублей, сообщила компания в пятницу.

Годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 42,3 млрд рублей. Тогда компания получила прочие доходы в размере 52 млрд рублей (сейчас 2 млрд рублей), из которых около 30 млрд рублей были средствами от продажи доли в ангольском предприятии "Катока".

Выручка "АЛРОСА" в январе-сентябре 2026 года упала на 25%, до 118,3 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 3%, до 119,5 млрд рублей.

Компания получила за девять месяцев убыток от продаж в размере 15,1 млрд рублей против прибыли 19 млрд рублей годом ранее.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ не учитывает показатели "дочек", крупнейшие из которых - "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".