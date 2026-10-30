Поиск

"АЛРОСА" получила 23,6 млрд рублей чистого убытка за девять месяцев этого года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "АЛРОСА" за девять месяцев 2026 года составил 23,6 млрд рублей, сообщила компания в пятницу.

Годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 42,3 млрд рублей. Тогда компания получила прочие доходы в размере 52 млрд рублей (сейчас 2 млрд рублей), из которых около 30 млрд рублей были средствами от продажи доли в ангольском предприятии "Катока".

Выручка "АЛРОСА" в январе-сентябре 2026 года упала на 25%, до 118,3 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 3%, до 119,5 млрд рублей.

Компания получила за девять месяцев убыток от продаж в размере 15,1 млрд рублей против прибыли 19 млрд рублей годом ранее.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ не учитывает показатели "дочек", крупнейшие из которых - "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

 РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

 Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

 Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

ВТБ дает 25-30% на "гомеопатическое" снижение ставки ЦБ в декабре

"Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

 "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

ВТБ за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 408 млрд рублей

Brent подорожала до $116,11 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12681 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов