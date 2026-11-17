Россия удвоила выручку от экспорта греческого йогурта

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2026 года экспортировала греческого йогурта на сумму свыше $2,1 млн, что в два раза больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли в 1,4 раза, до 850 тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями этой продукции стали Казахстан (более $1,1 млн), Азербайджан (более $330 тысяч), Белоруссия (более $160 тысяч), Узбекистан (около $160 тысяч), Армения (более $130 тысяч).