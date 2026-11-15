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Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов распространить норму о передаче ЦБ в ФНС сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, только на операции, совершенные с 1 января 2027 года, а не с 1 января 2026 года, как предлагалось в поправках, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в воскресенье.

Председатель комитета Андрей Макаров обратил внимание, что поправкой норме придается обратная сила: она распространяется на передачу данных, начиная с 1 января 2026 года. "Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года", - ответил Сазанов.

Как сообщал источник "Интерфакса", поправки по обелению экономики Минфин предложил ко второму чтению законопроекта (№617-9), который входит в бюджетный пакет. Они вносятся в статью 85 Налогового кодекса и обязывают ЦБ передавать в ФНС сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц. Сами признаки, форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение ЦБ и ФНС.

Получив такие сведения, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Сейчас налоговые органы вправе запрашивать выписки по счетам граждан, не являющихся ИП, только при вынесении решения о взыскании задолженности, а также при проведении налоговой проверки или истребовании документов, причем в последнем случае требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС.

В первоначальной редакции поправок предусматривалось, что норма вступит в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2026 года.

В начале ноября в Госдуму был внесен законопроект №32298-9, который наделяет ЦБ функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих счетов и электронных средств платежа и обязывает банки с 1 марта 2028 года ограничивать таким клиентам зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. рублей в месяц. В марте правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №1191986-8, по которому ФНС будет передавать ЦБ полученные от банков сведения об открытии и закрытии счетов граждан и о предоставлении им электронных средств платежа, а также сведения о категориях доходов физлиц.

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Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

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