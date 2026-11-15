Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Норму обязательной продажи не менее 75% произведенных нефтепродуктов с каждой тонны переработанной нефти предлагается рассчитывать не за один налоговый период, а в совокупности за три месяца, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы, где рассматриваются поправки в Налоговый кодекс.

"С каждой тонны переработанной нефти надо в течение налогового периода продать не менее 75% выработанных нефтепродуктов. Сейчас эта норма будет считаться не по одному месяцу, а по трем месяцам", - сказал он.

По его словам, трехмесячный период позволит нефтеперерабатывающим предприятиям, которые начинают работу ближе к концу месяца, выполнить установленное требование за счет последующей реализации продукции.