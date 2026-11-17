Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,6%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" продолжил коррекционное снижение на фоне дешевеющей нефти (январский фьючерс на Brent откатился ниже $92 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; инвесторы предпочли сделать паузу в покупках в ожидании новостей на тему украинского урегулирования и встречи 19 ноября глав России, США и Китая на саммите АТЭС.

К 09:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2460,94 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 939,48 пункта. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Татнефти" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), "ИКС 5" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), но растут бумаги Совкомбанка (+3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 ноября, составляет 82,5143 рубля (+36,27 копейки).

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