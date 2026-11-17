Brent подорожала до $92,98 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному росту днем во вторник.

К 14:38 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на ICE Futures на $0,54 (0,58%), до $92,98 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,53 (0,62%), до $86,25 за баррель.

С начала месяца Brent упала в цене на 22%, WTI - на 18% на опасениях излишка предложения топлива на мировом рынке.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что поставки нефти с Ближнего Востока будут восстанавливаться быстрее, чем мировой спрос, и мир столкнется с избытком топлива уже в четвертом квартале 2026 года.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют "существенный избыток предложения" на нефтяном рынке в следующем году. Предложение нефти в 2027 году, по оценкам экспертов, превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки (б/с) даже с учетом того, что рынок может недополучить порядка 1 млн б/с из-за перебоев в поставках.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар по американской радиолокационной станции на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне, сообщает Press TV. КСИР назвал этот удар ответом на нарушения иранского воздушного пространства американскими дронами. Бахрейн заявил, что его ПВО сработала успешно.

Запасы нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе упали до 276,4 млн баррелей, что является самым низким уровнем с августа 1982 года.