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Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $93,3 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Падение нефтяных котировок вечером в понедельник ускорилось на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 по Москве дешевеют на $2,53 (2,64%), до $93,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,82 (2,06%), до $86,74 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют "существенный избыток предложения" на нефтяном рынке в следующем году. Это будет способствовать снижению цен на нефть, несмотря на сохраняющиеся риски перебоев в поставках, говорится в их обзоре.

Предложение нефти в 2027 году, по оценкам экспертов, превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки (б/с) даже с учетом того, что рынок может недополучить порядка 1 млн б/с из-за перебоев в поставках.

Тем временем риски для судоходства в Ормузском проливе сохраняются на фоне новых атак на танкеры.

Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 463 единицы, что является максимумом с мая 2025 года. Число газовых буровых сократилось на четыре и составило 127 единиц.

Brent WTI
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