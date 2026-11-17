Рубль укрепился на фоне коррекции нефтяных цен и в ожидании геополитических сообщений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Курс рубля укрепился к основным мировым валютам на фоне наметившегося коррекционного повышения нефтяных цен, с одной стороны, и в ожидании новых важных геополитических сообщений, с другой стороны.

Стоимость китайского юаня по данным на 19:00 составила 12,258 рубля, что на 14,4 копейки (на 1,16%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 опустился в цене на 1,05% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,05 руб., контракт EURRUBF подешевел на 1,2%, до 90,31 руб.

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 18 ноября на 6,14 копейки, до 82,4529 руб.; курс евро при этом опустился на 38,12 копейки - до 90,8136 руб. Официальный курс китайского юаня на среду установлен центробанком на уровне 12,3419 руб., что на 0,53 копейки ниже курса 17 ноября. Относительно скромное снижение официальных курсов на 18 ноября объясняется тем, что основное падение иностранных валют к рублю произошло во второй половине торгов вторника, уже после того, как Банк России установил официальные курсы на среду.

Мировые цены на нефть продолжают расти вечером во вторник. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 1,2%, до $93,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,4%, до $86,92 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывает эскалация напряженности на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки на морские суда. В частности, был нанесен второй удар по танкеру у берегов Омана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что нанес удар по американской радиолокационной станции на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне, сообщает во вторник Press TV. Согласно КСИР, операция стала ответом на то, что "дроны США продолжают нарушать иранское воздушное пространство". Бахрейн, в свою очередь, заявил, что силы противовоздушной обороны сработали успешно, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа не допустит, чтобы война с Ираном затянулась на два года.

Кроме того, ранее сообщалось, что запасы нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе упали до 276,4 млн баррелей, что является самым низким уровнем с августа 1982 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор в формате Россия-США-Украина обязательно продолжится, предложил не делать сейчас каких-либо заявлений, которые могут помешать этому. "Не будем сейчас делать каких-то заявлений, которые могут создавать превратное впечатление о том, что происходит, и которые могут помешать открытому разговору, который обязательно продолжится в формате Россия, Соединенные Штаты и Украина", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Маниле.

Различные тактические ходы могут быть со стороны России в ситуации вокруг Украины, но от своих целей Москва не откажется, заявил министр иностранных дел РФ. "Смею вас заверить: могут быть и будут, и неоднократно, тактические ходы, но цели наши озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник. "Мы от своих целей не откажемся", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что Россия "не за территорию воюет, мы за людей воюем, которых лишили базовых прав".

Размещение любых европейских военных контингентов на Украине будет означать прямое участие Европы в конфликте, заявил во вторник глава МИД РФ. "Их тысячи раз предупреждали, начиная с президента (России - ИФ), и ваш покорный слуга, и другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое неоспоримое вступление Европы в войну", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что Европе "необходимо перемирие, чтобы тут же ввести туда стабилизационные силы".

"Рубль продолжает выглядеть уверенно и стабильно. Геополитическая премия сузилась на фоне возобновления переговорного процесса по Украине и ожидания встречи лидеров РФ, США и КНР на саммите АТЭС. В курс нацвалюты сейчас закладывается более высокая стоимость нефти первой половины осени. Кроме того, поддержку рублю оказывают высокие процентные ставки в экономике, которые удерживаются на фоне монетарной паузы ЦБ РФ, а также позитивный геополитический контекст. Вместе с тем потенциал укрепления рубля ограничен сезонным повышением спроса на импорт со стороны бизнеса и домохозяйств, ежедневными покупками валюты Минфином по бюджетному правилу на 15 млрд рублей и относительной силой самого доллара на мировом рынке. Индекс американской валюты DXY достиг максимума с марта 2025 года - 103,5 пункта. До конца текущей недели ждем курсы валют в диапазонах 81-83 руб. за доллар, 89,5-91,5 руб. за евро и 12,25-12,45 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, поддержку рублю в настоящее время оказывает постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом до конца месяца у нацвалюты сохраняется потенциал для дальнейшего роста. "Ближе к концу ноября, на фоне налогового периода, китайский юань может протестировать нижнюю границу коридора 12,0-12,5 руб. за юань, а при улучшении ситуации в ценах на нефть краткосрочно уйти даже на более низкие уровни", - полагает Зварич.

По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, "скорость нормализации нефтяного рынка по-прежнему будет оказывать значимое влияние на российский валютный рынок в ближайшие недели. При этом если цены на нефть продолжат умеренно снижаться, то к концу 2026 года курс пары "доллар/рубль" может достигнуть уровня 85 руб./$1". "На текущей же неделе курс рубля может остаться в пределах сложившихся диапазонов 80-83 руб./$1, 12,0-12,5 руб. за юань, 89-93 руб./EUR1 в отсутствие значимых изменений во внешних условиях", - прогнозирует аналитик УК "Первая".

Банк России во вторник, 17 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 6,4 трлн рублей (при лимите 6,4 трлн рублей и спросе 7,672 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 10 ноября, ЦБ разместил 5,6 трлн рублей (при лимите 5,6 трлн рублей и спросе 7,71 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте слегка снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 ноября опустилась на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню - до 13,88% годовых. При этом срочные версии RUONIA на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к понедельнику и 17 ноября составили 14,05%, 14,19% и 14,53% годовых соответственно.