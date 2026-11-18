Nvidia увеличила чистую прибыль в III финквартале вдвое

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. в третьем квартале 2027 финансового года увеличил как чистую прибыль, так и выручку более чем в два раза, причем последний показатель вновь обновил рекорд.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 25 октября, составила $65,3 млрд, или $2,7 в расчете на акцию, по сравнению с $31,9 млрд, или $1,3 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,68 на акцию с $1,27 на акцию годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась до $115,8 млрд с $57 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Nvidia на уровне $2,48 на акцию при выручке в $108,9 млрд.

Подразделение дата-центров увеличило доход в 2,1 раза, до $107,6 млрд (прогноз рынка - $101,9 млрд). Выручка подразделения Edge Computing повысилась на 42%, до $8,2 млрд ($7,46 млрд).

Согласно прогнозу компании, по итогам всего 2027 фингода ее выручка составит $130 млрд плюс/минус 3%.

Nvidia повысила прогноз роста выручки на 2028 фингод до 75% с 70%, заявила временно исполняющая обязанности CEO компании Колетт Кресс в ходе телефонной конференции.

Акции Nvidia подорожали на 4,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16,6%.