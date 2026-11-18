РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Узбекистан в 1,6 раза

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала в Узбекистан более 1,4 млн тонн продукции АПК, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспортная выручка выросла на 32%, до более $1,2 млрд, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

По итогам 10 месяцев 2026 года российский экспорт продукции АПК в Узбекистан превысил объем поставок за весь предыдущий год и уже стал рекордным за всю историю наблюдений как в весе, так и в денежном выражении, подчеркнули в центре.

В топ-5 видов экспортируемой в этом году продукции вошли сахар (почти на $274 млн), соевые жмых и шрот (около $139 млн), шоколадные кондитерские изделия (около $93 млн), подсолнечное масло (более $60 млн), пшеница (около $52 млн).

В центре сообщили, что в среду в Ташкенте стартует деловая миссия более 50 российских компаний-экспортеров продукции АПК в Узбекистан. В ней также примут участие руководители "Агроэкспорта", профильных ведомств РФ, представители отечественных научных учреждений, аграрных вузов. Деловая программа будет включать круглые столы, посвященные вопросам развития селекции и семеноводства, сотрудничеству в образовании и науке, а также стратегиям работы в узбекских сегментах HoReCa, ритейла и электронной коммерции. Кроме того, пройдут выездные рабочие встречи с посещением узбекских предприятий и торговых сетей.

Запланировано также более 200 индивидуальных b2b-встреч с ведущими импортерами, дистрибьюторами, оптовыми и розничными торговыми компаниями Узбекистана, заинтересованными в закупках российского продовольствия.

Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков продовольствия в республику. За 2020-2024 годы объем российского экспорта увеличился в 1,5 раза, до свыше $1 млрд.