Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% на старте торгов основной сессии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (январский фьючерс на нефть Brent просел к $92,5 за баррель, дешевеют металлы), а также ожиданий итогов трехсторонней встречи в четверг глав России, США и Китая "на полях" саммита АТЭС. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2498,44 пункта (-0,1%), индекс РТС - 954,56 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Полюса" (-1%), "Хэдхантера" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Татнефти" (-0,4%), но подросли акции "ФосАгро" (+0,8%), "НЛМК" (+0,5%), "ВК" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 ноября, составляет 82,4529 руб. (-6,14 копейки).

Президент России Владимир Путин заявил в среду на заседании делового саммита АТЭС, что инфляция в РФ находится под контролем. "Под контролем находится инфляция, и государственный долг России в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал он.

Президент также отметил, что внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.

"В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10 процентов и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - 2,3%", - добавил он.

России в условиях санкций удалось создать сеть, обеспечивающую проведение платежей практически по всеми миру, заявил президент. "Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть: мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро, нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на заседании делового саммита АТЭС.

Путин подчеркнул, что "кардинально изменилась валютная структура нашей торговли", уточнив, что если еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате российского экспорта составляла 85%, "то сейчас упала до девяти".

Кроме того, Путин заявил, что ожидает большую потенциальную пользу от запланированной трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС. В современном турбулентном мире, отметил он, в условиях фрагментации глобальной экономики, роста военно-политических рисков крайне востребованы единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, партнерство, а не изоляция, диалог, а не ультиматум.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций поддерживается позитивными сигналами относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. В китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС 19 ноября запланирована встреча лидеров России, США и Китая. Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказывают заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о продолжении переговоров в формате Россия-США-Украина.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом отсутствие конкретных договоренностей по урегулированию конфликта пока сдерживает более уверенный рост российского рынка.

Индекс МосБиржи находится вблизи уровня поддержки 2500 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2600 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2350-2500 пунктов, полагает Абрамов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ подогревается оптимистичными ожиданиями итогов саммита АТЭС, где пройдут значимые геополитические встречи.

Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи сопротивлений 2510 пунктов и 965 пунктов соответственно. Инвесторы с оптимизмом ждут саммита АТЭС и возможных договоренностей РФ с США и Китаем, также не исключают новостей по украинскому вопросу. Если рыночные надежды оправдаются, индексы МосБиржи и РТС смогут покорить октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно, считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,6% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 0,2%, по данным Trading Economics. В сентябре розничные продажи в Штатах увеличились на 0,8%.

Объем промышленного производства в стране в октябре уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты ожидали роста на 0,1%. В сентябре промпроизводство повысилось на 0,7%.

Американский производитель графических процессоров Nvidia в третьем квартале 2027 финансового года увеличил как чистую прибыль, так и выручку более чем в два раза, причем последний показатель вновь обновил рекорд.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,4%).

Объем японского экспорта в октябре 2026 года увеличился на 20,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до рекордных 11,77 трлн иен ($74,1 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Рост был зафиксирован по итогам четырнадцатого месяца подряд. Он обусловлен, в частности, значительным спросом на ИИ-чипы. Объем импорта увеличился на 21,6%, до 12,25 трлн иен, что также является рекордом.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение экспорта на 20%, импорта - на 25,8%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов энергоносителей в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $92,52 за баррель (-0,7% и +0,8% во вторник), цена декабрьского фьючерса на WTI - $84,72 за баррель (-1,5% и +0,3% накануне).

По оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,3 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 351 тыс. баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о запасах выйдет в среду в 18:30 по московскому времени.

Сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть.

Силы обороны Бахрейна сообщили в среду, что их средства противовоздушной обороны перехватили атаки Ирана на территорию страны, где базируется Пятый флот ВМС США.

Накануне оба сорта подорожали на сигналах обострения конфликта между США и Ираном, несмотря на продолжение переговоров Тегерана с посредниками из Омана и Катара. Во вторник иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне, а США ответили ударами по ракетной пусковой установке на иранском острове Кешм.