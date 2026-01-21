Поиск

ЦБ РФ планирует повысить резервы для банков по ипотеке при резком росте ежемесячных платежей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России хочет существенно повысить резервы для банков по ипотеке, предусматривающей рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год, говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора.

О планах ограничить резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке за счет повышения резервов для банков фактически до запретительного уровня регулятор объявил еще в декабре 2024 года, но тогда норма так и не была принята.

Изменения планируется внести в положение Банка России № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".

Предполагается, что новая мера начнет применяться по истечении 30 дней после официального опубликования указания и только к новым ссудам.

ЦБ отмечает, что новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые один-пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. Квартиры по такой схеме продаются по завышенной цене. "Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода (step-up риск). Рефинансирование для них может быть недоступно/ограничено, так как долг за квартиру может превышать ее рыночную стоимость", - подчеркивает регулятор.

Банк России предлагает ограничить срок льготного периода тремя годами. Если в течение первых трех лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов (п.п.). Все последующие (через три года с момента выдачи ссуды) увеличения платежей, превышающие по совокупности 10 тыс. руб., также влекут повышение резерва до 50 п.п.

ЦБ отмечает, что резерв можно будет расформировать, если после достижения максимального платежа в графике заемщик в течение 6 месяцев показывает хорошее обслуживание долга.

Кроме того, норма не будет применяться к ссудам в случае реструктуризаций как на основании законодательства, так и по собственным программам банков при условии обращения заемщика за реструктуризацией при ухудшении его финансового положения.

"Влияния на резервы и достаточность капитала не будет, так как норма будет применяться только к новым кредитам, а с учетом размера надбавок к резервам она, по сути, носит запретительный характер", - подчеркивает ЦБ.

