ЦБ РФ протестирует офлайн-платежи цифровыми рублями осенью 2027 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках развития платформы цифрового рубля планирует осенью 2027 года провести тестирование офлайн-платежей, когда и продавец, и покупатель не имеют доступа к интернету, говорится в сообщении регулятора.

Участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться при отсутствии связи. Технический релиз этой возможности на платформе ожидается в ноябре 2027 года.

В этот же срок планируется реализовать расширение видов платежей по реестрам. Помимо зарплатных и иных выплат по трудовому договору, юридические лица смогут формировать любые выплаты физическим лицам в формате реестра (например, компенсации, страховые выплаты и т.д.).

ЦБ в 2027 году ожидает появления на платформе нескольких новых смарт-контрактов - "умных сделок", по которым расчеты проходят автоматически при выполнении заранее оговоренных условий между участниками договора. Один из таких контрактов даст компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля.

"В конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут перечисляться на банковский счет, а утром возвращаться обратно. Это позволит бизнесу, с одной стороны, получать проценты на временно свободные средства, а с другой - проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям", - отмечает ЦБ.

Второй смарт-контракт будет предназначен для благотворительных фондов, его появление ожидается в марте 2027 года. Фонды смогут устанавливать условия сбора цифровых рублей в пользу конкретных получателей на своих площадках. Таким образом, участники пожертвований будут видеть в режиме реального времени, кому направлены их деньги. В будущем этот алгоритм может быть использован и в других похожих сценариях - например, чтобы знать, как расходуются средства на капитальный ремонт жилых домов.

Еще одно направление развития платформы - бюджетные платежи. Сейчас людям и компаниям доступна уплата налогов и штрафов, которые идут в федеральный бюджет. В следующем году станут доступны платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты. Дополнительно появится возможность оплачивать услуги бюджетных учреждений: в цифровых рублях можно будет покупать билеты в театры и музеи, оплачивать посещение кружков и спортивных секций, медицинские обследования.

Цифровой рубль

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн руб. стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября сообщала, что количество открытых счетов цифрового рубля составляет 270 тыс., из них 15 тыс. принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. К платформе подключено 36 кредитных организаций, часть их них присоединились не из-за обязанности по закону, а в добровольном порядке.