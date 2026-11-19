Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии в I полугодии вырос на 26%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные инвестиции в экономику Киргизии в январе-июне составили $3,02 млрд, увеличившись на 13,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет.

В структуре валового притока иностранных инвестиций на долю прямых иностранных инвестиций (ПИИ) пришлось $710 млн (рост на 26,2%). Доля ПИИ в общем объеме иноинвестиций выросла до 23,6% с 21,1% годом ранее.

Доля прочих инвестиций (кредиты, долговые инструменты) составила $2,29 млрд (рост на 9%), грантов и техпомощи - $7,1 млн, портфельных инвестиций - $4 млн.

В структуре ПИИ инвестиции в основной капитал составили $396,5 млн, увеличившись в 4,5 раза. Доля реинвестированных доходов снизилась на 23,5% - до $288,1 млн.

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций поступил в Киргизию в первом полугодии из Китая - $203,6 млн (рост на 22,4%). Приток прямых иностранных инвестиций из России вырос в 1,7 раза - до $183,3 млн, из Турции - на 4%, до $100 млн, Казахстана - на 31,5%, до $84 млн.

Инвестиции из Китая, в основном, направлялись в предприятия по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства (в основном производство основных металлов и готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий) и геологоразведку, Турции - в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также сферу финансового посредничества и страхования. ПИИ из России поступили в обрабатывающие предприятия, добычу полезных ископаемых, оптовую и розничную торговлю, из Казахстана - в оптовую и розничную торговлю.

Отток прямых иностранных инвестиций в первом полугодии вырос в 1,4 раза - до $403,9 млн. В результате чистый приток ПИИ составил $306 млн (рост на 11,5%).

Основной отток прямых иностранных инвестиций (95,8%) наблюдался из предприятий по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферы финансового посредничества и страхования, а также оптовой и розничной торговли. При этом отток инвестиций из сферы оптовой и розничной торговли увеличился в 2,8 раза, добычи полезных ископаемых - в 2,4 раза, деятельности гостиниц и ресторанов - в 1,5 раза.

Большая доля оттока прямых иностранных инвестиций связана с выводом реинвестированной прибыли - в первом полугодии инвесторы вернули себе $339,6 млн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. При этом Китай вывел инвестиции на $142,3 млн (рост в 2,2 раза), Россия - на $40,5 млн (рост на 11%).

В 2025 году общий приток иностранных инвестиций в экономику Киргизии составил $8,4 млрд (рост на 21,9% к уровню 2024 года), в том числе ПИИ достигли $1,3 млрд (рост на 27,3% ), основная часть дохода ($7,1 млрд) сформировалась за счет прочих инвестиций, включая кредиты и долговые инструменты.