Рынок акций РФ откатился ниже 2450п по индексу МосБиржи после завершения саммита РФ-США-КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций РФ начал корректироваться вниз из-за фиксации прибыли игроками после завершения встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2450 пунктов, минимума с 11 ноября, до итогов саммита индикатор поднимался к 2480 пунктам.

К 13:17 индекс МосБиржи составил 2449,15 пункта (-0,8%), индекс РТС - 938,81 пункта (-0,8%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,9%), "НЛМК" (-2,5%), "ВК" (-2,3%), ВТБ (-2%), АФК "Система" (-2%), "Эн+ груп" (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:17 составил 22,85 млрд рублей (из них 3,88 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,77 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне завершилась, передал корреспондент "Интерфакса".

Она началась примерно в 16:28 по местному времени (11:28 по Москве) и продлилась около полутора часов. Открывая встречу, Си Цзиньпин отметил, что первая в истории встреча лидеров КНР, РФ и США является, по его мнению, прорывом.

Он выразил мнение, что Пекин, Москва и Вашингтон должны общими усилиями способствовать международному миру; КНР, РФ и США должны уважать суверенитет друг друга и ключевые интересы, а также не пересекать "красных линий".

Кроме того, председатель КНР призвал к всевозможным усилиям, которые позволят не допустить ядерной войны на планете.

В начале саммита Путин отметил совместную ответственность России, США и Китая за поддержание глобальной безопасности и сохранение стабильности системы международного права. На встрече глава российского государства предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, энергетическую и продовольственную безопасность. "У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине", - отметил Путин. По его словам, в четверг на встрече с Трампом по инициативе президента США много внимания было уделено украинскому конфликту.

Кроме того, он назвал международный терроризм и транснациональную преступность среди общих угроз для России, США и Китая.

Путин подчеркнул, что Россия, Китай и США могут внести вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, "если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов".

Трамп в своем выступлении подчеркнул, что Вашингтону, Москве и Пекину следует сотрудничать для препятствования распространению ядерного оружия в мире. По его словам, США, Россия и Китай должны открыто и уважительно вести диалог по вопросам, затрагивающим весь мир.