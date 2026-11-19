Госдума приняла в II чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 годы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов".

Документ (N615-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. - 45,83 трлн руб., в 2029 г. - 48,62 трлн руб. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП) в 2027 г., 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2028 г. и 5,25 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2029 г.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике "бюджетных правил", которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

Принятые во втором чтении поправки основные параметры бюджета не меняют: изменения проводятся за счет перераспределения средств внутри бюджета.

Поправками, в частности, вводится новая субсидия ОАО "Российские железные дороги" в размере 20 млрд руб. в 2027 году на частичную компенсацию операционных расходов локомотивного комплекса, понесенных в 2026-2027 годах по грузовым перевозкам. Кроме того, на 3 млрд руб., до 11,1 млрд руб., увеличены субсидии на 2027 год для РЖД, ФГУП "Крымская железная дорога" и ФГУП "Железные дороги Новороссии" на возмещение потерь в доходах от льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции.

В закон также включена норма, позволяющая правительству РФ в 2027 году направлять средства в пределах поступлений от нового авиапромышленного сбора на поддержку производства, поставки и эксплуатации отечественных самолетов. Как сообщалось, Минпромторг подготовил пакет законопроектов о введении такого сбора: он составит 500 руб. с пассажира рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. - иностранных.

Еще одним новым источником дополнительных средств для нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" станут доходы бюджета от увеличения размера ставок для расчета разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра с 2027 года.

Поправками также увеличены субсидии лизинговым компаниям на компенсацию скидки по авансовому платежу по договорам лизинга колесных транспортных средств: в 2027 году на эти цели будет направлено 20,9 млрд руб. вместо 17,1 млрд руб., в 2028 году - 24,8 млрд руб. вместо 14,3 млрд руб., в 2029 году - 29 млрд руб. вместо 4 млрд руб.

Финансирование программы льготного автокредитования увеличено двумя поправками. Поправка правительства РФ добавляет на субсидии банкам по кредитам физлицам на покупку автомобилей 2,5 млрд руб. в 2027 году и 3 млрд руб. в 2028 году, до 9,5 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Поправка группы депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко предусматривает еще 4,1 млрд руб. в 2027 году, 6,8 млрд руб. в 2028 году и 7,5 млрд руб. в 2029 году.

Субсидии российским производителям химической продукции на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок составят 2 млрд руб. в 2027 году, 4,3 млрд руб. в 2028 году и 13,8 млрд руб. в 2029 году. На 2029 год объем увеличен почти вдвое: в первоначальной редакции было 7 млрд руб.

Кроме того, вводится новая субсидия российским организациям на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок на литий-ионную продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд руб. в 2027 году, 5,7 млрд руб. в 2028 году и 7,8 млрд руб. в 2029 году.

Бюджету Мордовии в 2027 году предусмотрена субсидия в размере 5,8 млрд руб. на софинансирование мероприятий по созданию производства преформ для производства оптического волокна.

Субсидии российским организациям на возмещение расходов на морские перевозки грузов в Калининградскую область "в условиях внешнего санкционного воздействия" продлены на 2028-2029 гг. В первоначальной редакции бюджета на эти цели предусматривалось 6 млрд руб. только на 2027 год.

Господдержка Росэксимбанка в рамках льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции на 2027 год увеличена на 1 млрд руб., до 8,4 млрд руб. Субсидии ДОМ.РФ на возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам юрлицам и ИП на работы по сохранению объектов культурного наследия составят 0,3 млрд руб. в 2027 году, 1,5 млрд руб. в 2028 году и 3 млрд руб. в 2029 году.

Субсидии регионам на комплексное развитие сельских территорий на 2027 год выросли с 14,9 млрд руб. до 36,3 млрд руб. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса на 2027 год выросла на 6,5 млрд руб., до 12,2 млрд руб.

АО "Почта России" в 2027 году получит 5 млрд руб. в виде взноса в уставный капитал на модернизацию отделений связи в сельской местности и труднодоступных районах.

Третье чтение законопроекта запланировано на 24 ноября.