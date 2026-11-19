Перенос перехода к понижающему коэффициенту 0,66 для обратного акциза для НПЗ прошел II чтение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Поправки о переносе на 2028 год перехода к понижающему коэффициенту 0,66 при расчете обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, не выполнивших установленные требования по производству и реализации бензина, Госдума одобрила в рамках второго чтения поправок законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

Норма касается НПЗ, которые заключили с министерством энергетики соглашения о модернизации и не выполнили условие о производстве и реализации высокооктанового бензина АИ-92 и выше в объеме не менее 10% от объема переработанного нефтяного сырья.

Согласно одобренной поправке, в 2027 году сохранится коэффициент 0,85, действующий в 2026 году. Таким образом, предусмотренное снижение коэффициента будет сдвинуто на один год.

Коэффициент 0,66 по действующей редакции Н в 2026-2027 годах не применяется. Он был предусмотрен ранее, но в прошлом году федеральным законом его заменили на 0,85 начиная с 2026 года, а на 2027 год предусмотрели 0,33.