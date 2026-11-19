РФ выделит 20 млрд руб. в 2027-29 гг. на субсидирование кредита компании сектора e-commerce

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Субсидии в совокупном размере 20 млрд рублей будут выделены из бюджета РФ в течение предстоящих трех лет "на возмещение недополученных доходов по сохранению льготной процентной ставки по кредиту", выданному российской организации сектора электронной коммерции. Этот пункт был добавлен в проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 гг. в пакете правительственных поправок ко второму чтению документа, которое прошло в четверг.

Кредит предназначен на реализацию программы капитальных инвестиций. На субсидию предлагается заложить 9 млрд рублей в 2027 году, 7 млрд рублей в 2028 году и 4 млрд рублей в 2029 г.

"Это поддержка уплаты процентов российских организаций электронной коммерции", - сказал ранее в ходе заседания комитета по бюджету первый заместитель министра финансов Павел Кадочников, представляя поправку.

"Интерфакс" направил запросы в крупнейшие российские банки. В пресс-службе ВТБ от комментариев отказались, другие кредитные организации не ответили.

В Минэкономразвития запрос перенаправили в Минфин. "Интерфакс" также направил запросы в Минфин, Минпромторг, Ozon и "Яндекс Маркет".

"Группа RWB, как лидер платформенной экономики, пользуется различными инструментами привлечения финансирования. Кредиты по льготным ставкам компании, входящие в группу, не получали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной компании.

В отчете Ozon за 9 месяцев 2026 года говорится, что в августе группа получила 30 млрд рублей в рамках невозобновляемой кредитной линии на срок 2,4 года по ставке КС ЦБ РФ плюс 2,9% годовых. Также за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, группа привлекла транши на сумму 63 млрд рублей сроком на один год по ставкам КС ЦБ РФ плюс 2,58-2,95% годовых. Данных о ставках по льготным кредитам в отчетности Ozon нет.

Начиная с лета крупные маркетплейсы столкнулись с необходимостью восстановления логистической инфраструктуры, пострадавшей в результате БПЛА-атак в различных регионах РФ. Ранее правительство утвердило порядок предоставления мер поддержки селлерам маркетплейсов.

В августе президент Владимир Путин поручил правительству подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры, оно было дано в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявлял глава государства.