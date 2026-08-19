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Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно будет подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что "несмотря на недавние террористические атаки" торговая инфраструктура РФ "действует эффективно и устойчиво": "Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время".

"Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявил глава государства.

В контексте поддержки инвестиций в инфраструктуру Путин упомянул о необходимости донастройки существующих мер.

"У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций", - сказал он, отметив, что задача государства - "выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта".

Владимир Путин
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