МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из Казахстана на 0,2 млн т до 9,5 млн т

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском обзоре повысил прогноз экспорта зерна из Казахстана в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь).

Так, оценка экспорта пшеницы в сравнении с октябрьским обзором повышена на 0,2 млн тонн, до 9,5 млн тонн.

Оценка экспорта всего зерна из Казахстана также повышена на 0,2 млн тонн, до 11,1 млн тонн.

МСЗ прогнозирует сбор зерна в Казахстане в этом году в объеме 21,5 млн тонн. Оценка урожая пшеницы - 16 млн тонн.

Прогноз переходящих запасов пшеницы в Казахстане на конец сезона (на 30 июня 2027 года) повышен до 2,9 млн тонн с 2,8 млн тонн в октябре. Переходящие запасы всего зерна на конец сезона, по оценке МСЗ, составят 4,2 млн тонн.