Узбекистан и Грузия намерены расширить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили перспективы расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

"Стороны обсудили расширение взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, развитие производственной кооперации и реализацию совместных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в переработке плодоовощной продукции, производстве продуктов питания, внедрении современных технологий хранения и упаковки.

Кроме того, стороны рассмотрели организацию взаимных торговых и бизнес-миссий с участием производителей сельхозпродукции для установления прямых связей между предприятиями и проработки новых контрактов.

По данным министерства, в 2021-2025 годах товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос более чем вдвое и достиг $267,6 млн.

Встреча прошла в четверг в Ташкенте.