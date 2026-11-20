Fitch отметило ускорение реформы банковского сектора Узбекистана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает ускорение реформы банковского сектора Узбекистана за последние два года, но указывает на сохранение проблем с качеством активов.

"Реформа банковского сектора Узбекистана ускорилась за последние два года, улучшив среднесрочные перспективы сектора. Однако приватизация крупных государственных банков может занять больше времени, чем предполагалось. Унаследованные проблемы с качеством активов и накопление рисков в розничном кредитовании остаются ключевыми рисками для сектора", - отмечается в материале, опубликованном на сайте Fitch.

Пересмотр агентством Fitch оценки операционной среды банковского сектора Узбекистана до уровня "b+"/"стабильный" с "b"/"позитивный" отражает существенный прогресс реформ, особенно в сфере надзора. При этом агентство отмечает, что низкий ВВП на душу населения и повышенные операционные риски по-прежнему остаются сдерживающими факторами.

Приватизация банков занимает центральное место в реформе, однако риски исполнения существенны. Стратегия "Узбекистан-2030" предусматривает продажу пяти банков к концу 2030 года, начиная с 2027 года. Подготовительная работа активизируется в Узпромстройбанке (SQB) и Асакабанке (оба имеют рейтинг "BB"/"стабильный" от Fitch).

"Качество активов остаётся ключевой слабостью государственных банков. (...) SQB и Асакабанк ужесточили классификацию кредитов, что привело к росту отражённых в отчётности обесценений в 2025 году. Дальнейшая работа с проблемными активами должна улучшить качество активов", - отмечает агентство.

По оценкам Fitch, долларизация сектора существенно снизилась. Кредиты в иностранной валюте сократились до 39% от общего объёма кредитов сектора на конец I полугодия 2026 года, депозиты в иностранной валюте - до 19%, что является рекордно низкими показателями в обоих случаях. Тем не менее, долларизация кредитов остаётся значительным кредитным риском, поскольку заёмщики не располагают инструментами хеджирования валютных рисков.

Агентство указывает, что депозиты банковского сектора выросли на 27% в годовом исчислении в первом полугодии 2026 года, что способствовало снижению коэффициента кредиты/депозиты до 136% на конец I полугодия 2026 года (конец 2021 года: 209%), хотя государственные банки по-прежнему зависят от государственного и внешнего финансирования.

"Введённые в январе 2026 года требования к капиталу предусмотрели буферы и приблизили требования к ликвидности к стандартам Базеля III, что укрепит устойчивость сектора", - отмечает агентство.

При этом Fitch ожидает, что закон об исламском банкинге, вступивший в силу в июне 2026 года, будет способствовать постепенному росту данного сегмента.