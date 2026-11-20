В США стало меньше желающих делать покупки со Дня благодарения до киберпонедельника

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В 2026 году число американцев, которые планируют совершить покупки в пятидневный период со Дня благодарения до киберпонедельника в традиционных магазинах и онлайн, составит около 182,7 млн человек, показал опрос Национальной федерации ритейлеров (NRF).

"Хотя этот показатель несколько ниже прошлогоднего рекорда (186,9 млн человек), он подтверждает сохраняющуюся в последние годы тенденцию к высокой покупательской активности в этот праздничный период", - сообщает NRF.

Потребители все чаще начинают делать праздничные покупки заранее: 60% опрошенных приступают к ним уже в начале ноября. Для сравнения, до пандемии этот показатель составлял 56%.

"Период праздничных покупок смещается на более ранние сроки, однако выходные в честь Дня благодарения по-прежнему остаются для потребителей важным временем для шопинга, - отмечает вице-президент NRF Эллисон Зеллер. - Покупатели ищут выгодные предложения, а ритейлеры предлагают привлекательные цены на подарки и создают особую атмосферу, поддерживая тем самым традицию совершать покупки в праздничные выходные, связанные с Днем благодарения".

День благодарения в этом году выпадает на 26 ноября, "черная пятница" - на 27 ноября, киберпонедельник - на 30 ноября.

"Черная пятница" остается самым популярным днем для покупок в этот пятидневный период: 126 млн американцев (69%) планируют отправиться в магазины или совершить покупки онлайн. Киберпонедельник является вторым по популярности днем - 66,1 млн человек (36%).

Самыми популярными подарками остаются одежда и аксессуары (45%), подарочные карты (39%) и игрушки (29%). Основными источниками идей для подарков по-прежнему являются онлайн-поиск (37%), а также рекомендации друзей и близких (32%).

Ожидается, что общие расходы на подарочные карты в этом году будут минимальными за одиннадцать лет и составят $26,81 млрд по сравнению с $29,1 млрд в 2025 году.

Около двух третей (65%) американцев планируют принять участие как минимум в одном благотворительном мероприятии. Наиболее распространенными способами пожертвований являются финансовые (28%), также респонденты отдают вещи благотворительным организациям (28%) и покупают у розничных продавцов или брендов, которые жертвуют на социальные нужды (21%).

В опросе с 30 октября по 9 ноября приняли участие около 8 тысяч американцев.