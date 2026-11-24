Киргизия обновит механизм предоставления налоговых льгот инвесторам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Киргизия подготовила новый механизм предоставления налоговых льгот инвесторам, соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждения, сообщило Минэкономики страны.

Проект разработан по поручению администрации президента после принятия парламентом в конце октября поправок в налоговое законодательство, одна из которых предусматривает, что налоговые отношения инвестора с государством могут регулироваться в рамках инвестиционного соглашения с кабинетом министров.

В соответствии с проектом, в частности, инвестор в рамках соглашения с правительством сможет самостоятельно запрашивать конкретные льготы по налогам и ставкам (в пределах Налогового кодекса) и особые условия, не предусмотренные Налоговым кодексом (без права вводить новые налоги). Продолжительность действия льгот определяется индивидуально при подаче заявления и будет фиксироваться в условиях инвестиционного соглашения. В настоящее время налоговые льготы ограничены тремя видами налогов - налогом на прибыль, НДС, налогом с продаж и сроком до пяти лет.

Для заключения инвестсоглашения и получения льгот инвестор должен будет представить в кабинет министров обязательный предварительный расчет бюджетных потерь по каждому налогу и каждому году получения выгод, а также экономическое обоснование. Также инвестор должен будет взять на себя обязательства по объемам инвестиций и созданию рабочих мест.

В целом условия для инвесторов по получению льгот становятся более гибкими, но планка входа в проект повышается - вместо формального соответствия критериям комиссии теперь требуется защитить финансовую модель перед государством и показать точный объем выпадающих доходов бюджета, а также гарантировать создание рабочих мест, отмечается в материалах.

По данным Минэкономики, к настоящему времени Национальное агентство по инвестициям при президенте заключило 27 инвестиционных соглашений на общую сумму $2,8 млрд. Кроме того, в реестре агентства числится 87 инвестпроектов и предложений общей стоимостью $22,8 млрд.

В первом полугодии приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Киргизии вырос на 26%, до $0,7 млрд, в том числе из России - в 1,7 раза, до $183,3 млн. В октябре президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах ежегодно увеличивать приток прямых иностранных инвестиций на 20%.