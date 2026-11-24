Представители Киргизии и России обсудили сотрудничество в энергетике

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред правительства Киргизии Данияр Амангельдиев и российский вице-премьер Александр Новак на встрече в Москве обсудили актуальные вопросы киргизско-российского торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах энергетики и цифровизации. Амангельдиев отметил важность укрепления стратегического партнерства с Россией и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. Он также подчеркнул готовность киргизской стороны к активной совместной работе по реализации обозначенных инициатив.

Новак выразил готовность оказывать содействие в продвижении совместных инициатив.