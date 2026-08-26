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Правительство Киргизии будет субсидировать импорт ГСМ до конца года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии продолжит субсидировать импорт ГСМ до 31 декабря 2026 года, соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, субсидии распространяются на бензин Аи-92, дизельное топливо и сжиженный газ. Фиксированная стоимость для расчета субсидий установлена на следующем уровне: Аи-92 – $960 за тонну, дизтопливо – $1 тыс. 50, автогаз – $650.

Компенсации будут предоставлять предпринимателям, которые заключили соглашение об установлении цен.

Финансирование предоставлялось до 1 сентября.

Ранее Служба антимонопольного регулирования сообщила, что кабинет министров выплатил около 1 млрд сомов ($11,4 млн) нефтетрейдерам в качестве субсидий для удержания розничных цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Киргизия
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