Принят закон об обязательном ИНН для клиентов банков и обмене данными между ЦБ и ФНС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, по которому банки будут обязаны до 1 января 2028 г. установить ИНН своих клиентов - физлиц, а тем, кто его не представит, с 1 июля 2028 г. ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Кроме того, ЦБ и ФНС будут обмениваться сведениями о счетах и доходах граждан.

Нормы были включены в закон об особенностях исполнения бюджета РФ в 2027 г. (№ 619-9) ко второму чтению. Документ правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета, в первом чтении Госдума приняла его 29 октября, во втором - 19 ноября.

ИНН клиентов банков

"Кредитные организации и филиалы иностранных банков (...) обязаны в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона установить сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков в отношении клиентов - физических лиц, принятых на обслуживание до вступления в силу настоящего Федерального закона и находящихся на обслуживании, а в случае невозможности установления идентификационного номера налогоплательщика потребовать представления указанным клиентом - физическим лицом сведений о его идентификационном номере налогоплательщика", - говорится в тексте принятого закона.

Если клиент не представит ИНН в течение полутора лет, банк на шесть месяцев приостановит ему дистанционный доступ к счетам и ограничит использование карты или другого электронного средства платежа для снятия наличных в банкоматах. Через два года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление клиенту электронного средства платежа.

Поправки в закон о противодействии отмыванию доходов также делают ИНН обязательным при открытии гражданину банковского счета или вклада и при выдаче ему персонифицированного электронного средства платежа. Сейчас ИНН физлица обязателен только для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, в остальных случаях банк фиксирует его при наличии. ИНН также потребуется для получения неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.

Требования к банкам об установлении ИНН клиентов вступят в силу с 1 января 2027 г. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, не состоящих на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, в том числе нормы об ограничении доступа к счетам, начнут применяться с 1 сентября 2027 г.

Обмен данными ЦБ и ФНС

Документ дополняет закон о ЦБ новой статьей, которая позволяет регулятору получать от ФНС ряд сведений для защиты прав клиентов-физлиц российских банков и филиалов иностранных банков, а также для предотвращения незаконных финансовых операций.

Во-первых, это сведения об открытии или о закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, такие сведения банки сейчас обязаны сообщать в налоговые органы в течение трех дней в соответствии с Налоговым кодексом. Во-вторых, сведения об открытии и закрытии электронных кошельков физлиц, не являющихся ИП, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. В-третьих, сведения о категориях среднемесячных доходов физических лиц. Четвертый блок - сведения о зарегистрированных в РФ юридических лицах (индивидуальных предпринимателях), в отношении которых отсутствуют признаки, свидетельствующие о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФНС с 1 мая 2027 г. начнет передавать ЦБ имеющиеся у нее сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых по состоянию на 31 декабря 2026 г., и с 1 января 2028 г. - о предоставленных им электронных средствах платежа по состоянию на 31 августа 2027 г. Формат, порядок и сроки передачи определит соглашение ЦБ и ФНС.

ЦБ, в свою очередь, будет передавать налоговой службе сведения о гражданах, получающих доходы от других физлиц. "Банк России в целях, указанных в части первой настоящей статьи, предоставляет федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам (за исключением расчетных счетов) которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц", - говорится в тексте закона.

Признаки систематического получения доходов, а также порядок и формат передачи сведений в законе не определены. Норма распространяется на операции, совершенные после 1 января 2027 г.

Новая статья закона о ЦБ вступит в силу с 1 января 2027 г., положения о передаче сведений об электронных кошельках - с 1 сентября 2027 г.