Принят закон о подключении ЦБ к налоговому контролю за доходами граждан

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, по которому ЦБ РФ будет передавать в ФНС сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других физических лиц, а банки будут платить штрафы за передачу в налоговые органы сведений о счетах и электронных кошельках клиентов, не совпадающих с данными самого банка.

Законопроект (№ 617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Эти нормы вошли в него в виде поправок Минфина ко второму чтению.

Сведения ЦБ о доходах граждан

ЦБ будет передавать в ФНС сведения о гражданах, выявленные по результатам анализа операций по их счетам. Соответствующая норма вносится в ст. 85 НК, которая обязывает органы, организации и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц. Сейчас такие сведения передают, в частности, МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы и Социальный фонд.

"Центральный банк РФ направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц", - говорится в законе.

Сами признаки, а также форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение ЦБ и ФНС.

Получив такие сведения, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Сейчас ФНС может запрашивать выписки по счетам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, только после решения о взыскании задолженности, а также при налоговой проверке или истребовании документов. В последних двух случаях требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС. Закон добавляет в этот перечень новое основание - получение информации от ЦБ.

Норма о передаче сведений ЦБ в налоговые органы вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2027 г.

Штрафы для банков

Закон вводит отдельную ответственность банков за сведения об открытии и закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков клиентов, которые переданы в налоговые органы вовремя, но не совпадают с данными банка. Речь идет о расхождениях в наименовании организации, номере счета, ИНН, ОГРН, а для граждан - в фамилии, имени, отчестве, дате рождения и реквизитах паспорта. Штраф составит 132 тыс. руб. по счетам и вкладам и 105 тыс. руб. по электронным кошелькам. Такие же штрафы грозят оператору платформы цифрового рубля в отношении счетов цифрового рубля.

Банк освобождается от штрафа, если сам обнаружит ошибку и направит в налоговый орган исправленные сведения раньше, чем узнает, что расхождение выявила налоговая.

Сейчас НК предусматривает штрафы только за несообщение таких сведений в срок: 40 тыс. руб. по счетам и вкладам и столько же по электронным кошелькам. Принятый закон повышает и эти штрафы до 132 тыс. руб. и 105 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, штраф за открытие счета при отсутствии сведений об ИНН клиента распространяется на счета граждан. Сейчас эта норма касается организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Штраф составит 66 тыс. руб. вместо нынешних 20 тыс. руб.

Нормы о новых штрафах вступят в силу с 1 сентября 2027 г.