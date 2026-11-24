Brent торгуется у $89,17 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили снижение днем во вторник.

К 14:06 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,22%), до $89,17 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,27%), до $79,95 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,5%, WTI - на 3,9%, завершив торги на минимумах с августа на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

Ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила о возобновлении работы трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение "Шарара" с портом Эз-Завия. Этот нефтепровод был перекрыт в воскресенье "незаконной группой", и в результате компания была вынуждена сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки.

"Цены на нефть испытывают умеренное понижательное давление с двух сторон: рынки несколько снизили оценки краткосрочных геополитических рисков на Ближнем Востоке, тогда как высвобождение топлива из стратегических резервов поддерживает относительно комфортный уровень предложения", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, в последние дни цены на нефть растеряли импульс к росту на фоне восстановления поставок и ожиданий излишка предложения на мировом рынке топлива.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передает Fars. Танкеры находились "под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США", утверждает КСИР.