Для британцев предельные цены на электричество и газ с января вырастут на 26%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 26% в связи с ростом оптовых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило ведомство.

С 1 января 2027 года потолок цены, которую поставщики энергоресурсов могут взимать с домохозяйств, вырастет на 443 фунта стерлингов - до 2166 фунтов в год ($2,8 тысячи). Это максимальный уровень за четыре года.

Подобное подорожание усиливает давление на бюджеты британских домохозяйств, особенно на фоне того, как конфликт на Ближнем Востоке провоцирует усиление инфляции и повышение стоимости заимствований в экономике. Ситуация также ставит под угрозу усилия правительства по поддержке населения, отмечают эксперты.

"Конфликт на Ближнем Востоке продолжает способствовать повышению стоимости энергоносителей, и мы понимаем, что по мере приближения зимы это повышение цен станет поводом для беспокойства многих домохозяйств", - заявил гендиректор по рынкам Ofgem Нил Кенвард.

Лимит на оплату электричества и газа был введен регулятором в 2018 году и пересматривается каждые три месяца.

Потолок счетов за электроэнергию и газ будет превышать отметку в 2 тыс. фунтов вплоть до конца 2027 года, прогнозирует консалтинговая фирма Cornwall Insight. По её оценке, при следующем пересмотре в феврале показатель будет понижен всего на 1%.

"Нам хотелось бы назвать момент, когда ситуация изменится к лучшему, но, честно говоря, все зависит от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, - заявил ведущий эксперт по розничным рынкам Cornwall Insight Крейг Лоури. - Резкий рост цен на энергоносители уже подтолкнул инфляцию к отметке 3,6% - самому высокому уровню за последний год. В ноябре, впервые более чем за три года, власти повысили процентные ставки, и рынки ожидают еще одного подъема на декабрьском заседании".

Задолженность населения за энергоресурсы во втором квартале достигла рекордных 5 млрд фунтов, что почти вдвое превышает показатель за тот же период три года назад.