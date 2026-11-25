"Газпром энергохолдинг" ввел I газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром энергохолдинг" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии, станция необходима для энергоснабжения Восточного полигона "Российских железных дорог", говорится в сообщении "Газпрома".

Мощность первой установки - 110 МВт. Позднее будут введены вторая газотурбинная установка 110 МВт и паровая турбина 93 МВт, общая мощность Южно-Якутской ТЭС достигнет 313 МВт.

На ТЭС будут использованы китайские турбины, паросиловое оборудование поставят российские компании.

"Южно-Якутская ТЭС прежде всего обеспечит надежное электроснабжение объектов Восточного полигона железных дорог. Это вклад "Газпрома" в решение очень важной государственной задачи по расширению логистического коридора между Россией и Азией", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Для снабжения станции был построен газопровод-отвод, поставки идут от магистрального газопровода "Сила Сибири".

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев напомнил, что на Дальнем Востоке сейчас строится 4,3 ГВт новых мощностей.

"За счет новой энергетики будет обеспечиваться единая энергосистема Дальнего Востока, электрификация железной дороги, по которой пойдут наши грузы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это даст возможность нашей экономике активно работать. Подчеркну, что направление Дальнего Востока сегодня является одним из главных приоритетов", - отметил он.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем канале в мессенджере Мах отметил, что из общего объема строящихся энергетических объектов на Якутию приходится почти 2 ГВт.

"Мощность первой установки - 110 МВт. С ее вводом первый этап строительства станции завершен, впереди - ввод второй газотурбинной и паротурбинной установок. Общая мощность Южно-Якутской ТЭС достигнет 313 МВт. Надежную топливную базу обеспечивает природный газ из магистрального газопровода "Сила Сибири", - написал он.

Проект строительства с 2024 года реализует ООО "ТЭС Чульман" (входит в "Газпром энергохолдинг").