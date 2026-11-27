ЦБ Узбекистана утвердил 7 системно значимых банков на 2027 год

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Узбекистана утвердил семь системно значимых банков на 2027 год, перечень оставлен без изменений по сравнению с 2026 годом, сообщается в материалах регулятора.

Комитет банковского надзора определил системно значимыми на следующий год АО "Узнацбанк", АКБ "Агробанк", АКБ "Узпромстройбанк", АО "Асакабанк", АКБ "Капиталбанк", АК "Народный банк" и АКИБ "Ипотека-банк". Все эти банки являются системно значимыми и в 2026 году.

"Действующий перечень системно значимых банков остается неизменным. По состоянию на 1 октября 2026 года на долю системно значимых банков приходилось 60% совокупных активов банковской системы Узбекистана", - указывает регулятор.

В соответствии с положением "О порядке определения системно значимых банков" оценка проведена на основе следующих критериев: размер активов и обязательств банка; взаимосвязь банка с другими участниками банковской системы; охват банка; сложность банковских операций.

ЦБ будет осуществлять особый надзор за системно значимыми банками, предусматривающий формирование дополнительного буфера капитала в размере 1% от активов, взвешенных с учетом риска.