Начало запуска энергоблока на АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом", как ожидается, начнет в декабре запуск первого энергоблока АЭС "Аккую", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам Российско-Турецкого бизнес-форума.

"В этом году ожидается запуск, уже в декабре месяце, первого блока в эксплуатацию, начало этого запуска", - сказал он.

По его словам, также с турецкими партнерами подробно обсудили вхождение турецкий компаний в проект.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что решение о вхождении в капитал турецкого инвестора будет принято "в соответствии с этапами становления" первого блока.

"Сейчас пока переговоры идут в конфиденциальном таком формате, но я уверен, что в соответствии с этапами становления и работы первого блока будет принято решение и об изменении финансово-экономической модели, в первую очередь с точки зрения вхождения турецкого инвестора и уже завершения совместно этого проекта", - говорил он.

Он напоминал, что возможность получения инвестором до 49% в капитале предусмотрена межправсоглашением. В соответствии с этим документом инвестор может быть как турецкий, так и иностранный при согласовании турецких властей.

"И мы работаем в этом направлении, сегодня есть юридические лица Турции, которые выразили такое желание", - говорил Лихачев.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года они отказались от участия в проекте - по данным информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в этом проекте тогда назывался турецкий государственный энергетический холдинг EUAS, с которым на тот момент велись переговоры.

В октябре 2019 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал журналистам на форуме в Москве, что EUAS определится с покупкой доли в проекте АЭС "Аккую" после завершения ее оценки. По его словам, холдинг пока не принял решения, поскольку проект очень крупный и дорогой. Кроме того, необходимо провести оценку активов. Турецкий госэнергохолдинг претендовал на 10% в проекте АЭС "Аккую", говорил ранее журналистам глава "Росатома".

Сообщалось, что интерес к активу проявляли инвесторы с Ближнего Востока.