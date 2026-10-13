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Средняя максимальная ставка банков топ-10 в I декаде октября не изменилась

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде октября 2026 года не изменилось, оставшись на максимальном с конца апреля уровне 13,06%, достигнутом в третьей декаде сентября, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовое снижение этого индикативного показателя в первой декаде октября сократилось до 2,41 процентного пункта (п.п.) после 2,50 п.п. в третьей декаде сентября. В первой декаде февраля 2026 года оно достигало максимальных 6,95 п.п., в третьей декаде июня, перед началом периода роста усредненной максимальной ставки, годовое снижение составляло 5,57 п.п.

В первой декаде октября продолжилось увеличение средних арифметических значений максимальных процентных ставок на сроки более 91 дня. Быстрее растет средняя ставка по самым долгосрочным вкладам (более года), она вернулась на уровень середины февраля - 11,75%. Она уже только на 0,43 п.п. меньше уровня годичной давности (в начале октября 2025 года - 12,18%).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде октября 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладовСтавка в I дек. октябряИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.12,550,000,100,15-2,34
91-180 дн.12,870,030,110,30-2,03
181 дн. - 1 год12,730,030,200,38-1,29
свыше 1 года11,750,060,320,45-0,43

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.

ЦБ РФ
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