Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 9 месяцев оказалась меньше прогноза

FCF ушел в минус

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 9 месяцев составила 192,7 млрд рублей по сравнению с 232,7 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания.

Консенсус аналитиков по показателю составлял 197 млрд руб. Ближе всех оказался прогноз "Ренессанс капитала" - 194 млрд руб.

"Компания продолжает уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке 40%. Расходы по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года составили 123 млрд рублей", - подчеркнула компания.

"Свободный денежный поток снизился до отрицательного значения в минус 23 млрд рублей в силу снижения потока денежных средств от операционной деятельности и увеличения капитальных затрат, обусловленных перечисленными выше факторами и высокой налоговой нагрузкой (ставкой по налогу на прибыль в размере 40%)", - говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль за III квартал составила 44,4 млрд руб. против 79,35 млрд руб. годом ранее.

Выручка "Транснефти" достигла 1 108 млрд рублей, увеличившись на 3% по сравнению с 9 месяцами 2025 года. "Выручка от транспортировки нефти незначительно выросла на фоне нестабильной рыночной ситуации и перестройки логистических цепочек. Выручка от транспортировки нефтепродуктов и стивидорных услуг существенно снизилась в силу ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, сокращения объемов нефтепереработки и грузооборота портов в Черноморском бассейне", - объяснила компания.

Выручка за III квартал - 368,3 млрд рублей, что на 2% выше, чем годом ранее.

EBITDA за 9 месяцев. 2026 года составила 412 млрд рублей, что на 8% меньше, чем за 9 месяцев 2025 года. Снижение EBITDA вызвано сдержанной динамикой выручки и инфляционным давлением на операционные расходы, в том числе за счет увеличения средневзвешенных тарифов на электроэнергию, а также значительно возросших расходов на ремонты и восстановление инфраструктурных объектов", - заметила "Транснефть".

"Существующая формула индексации тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов, предусматривающая их увеличение в соответствии с размером прогнозной инфляции, не позволяет в полной мере покрывать фактический рост операционных и капитальных затрат группы. В III квартале 2026 года "Транснефть" выплатила дивиденды за 2025 год в размере 148 млрд рублей", - говорится в ее сообщении.