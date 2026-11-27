ЦБ РФ включил "СПБ биржу" в реестр цифровых депозитариев

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ принял решение включить "СПБ биржу" в реестр цифровых депозитариев, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, "СПБ биржа" стала десятым российским криптодепозитарием. В реестр также входят: ВТБ, "Сбер", "Волтари", "Атомайз" (входит в одну группу с Т-Банком), "ТТ", "Мадригал", "Токены" ("дочка" ПСБ), "Галоодин" и "Резолекс".

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Согласно указанию ЦБ, российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать правила их проведения с регулятором.

Гендиректор "СПБ биржи" Евгений Сердюков 18 ноября сообщал, что площадка уже направила в Банк России правила проведения торгов и клиринга для запуска торгов криптовалютами.

"Московская биржа" ранее анонсировала планы запустить торги криптовалютами с 1 декабря.