Рубль в пятницу умеренно подешевел в паре с юанем перед выходными

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу. Рубль подешевел перед выходными днями и из-за уменьшения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в предыдущие дни готовились к налоговым выплатам месяца.

В понедельник, 30 ноября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, в этой связи операции по контрактам CNYRUB_TOM экспортеры могли завершить еще накануне.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,315 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 28 ноября на 14,67 копейки, до 82,2732 руб./$1, и повысил курс евро на 48,95 копейки, до 90,2948 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Рубль в течение недели торговался в узком диапазоне 12,24-12,36 за юань после всплеска активности на прошлой неделе. Стабилизация ситуации происходила вопреки приближению даты уплаты налогов (30 ноября), объем которых, по нашим оценкам, сохранится высоким и составит примерно 1 трлн руб. Стабилизация валютного рынка может быть обусловлена действием разнонаправленных факторов. Поддержку национальной валюте могут оказывать продажи экспортной выручки, сформированной при более высоких ценах на нефть полтора-два месяца назад (порядка $102 за баррель, по данным Минэкономразвития). Вместе с тем этот эффект может частично нивелироваться постепенным нарастанием сезонного спроса на валюту со стороны импортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу, ранее в ходе торгов наиболее заметно дорожала нефть WTI после выходного в США.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $94,77 за баррель, что на 1,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,27%, до $83,44 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводились, поскольку биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает неделю умеренным ростом на фоне ряда событий, которые усилили геополитические опасения и привели к увеличению премии за риск, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке.

Страны ОПЕК+, которые проведут онлайн-встречу в предстоящее воскресенье, рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной в частности с ближневосточным конфликтом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 2 базисных пункта - до 13,99% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в пятницу остались на прежнем уровне - 14,04%, 14,2% и 14,52% годовых.