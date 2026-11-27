Рынок акций РФ в пятницу вырос на финотчетах и надеждах на продолжение переговоров по Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос на на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы), сильных финотчетов ряда крупных эмитентов, а также надежд на продолжение переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2365 пунктов и завершил неделю в плюсе.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 2366,53 пункта (+1,3%), индекс РТС - 906,14 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидерами роста на МосБирже выступили бумаги "НЛМК" (+3,4%), МКБ (+3,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+2,9%), "Полюса" (+2,8%), MDMG (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 ноября, составил 82,2732 руб. (+14,67 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,5-0,6% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,08 рубля.

Выручка "Газпрома" по МСФО за III квартал 2026 года составила 2,576 трлн рублей (консенсус-прогноз равнялся 2,586 трлн рублей) после 2,175 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Показатель EBITDA сложился на уровне 949 млрд рублей (при прогнозе 1 трлн рублей) по сравнению с 635 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 247 млрд рублей при прогнозе 385 млрд рублей после 134 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "ДОМ.РФ" (+2,4%), "Эн+ груп" (+2,4%), "Норникеля" (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), банка "Санкт-Петербург" (+2,3%), "ВК" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "Т-Технологий" (+1,5%), "РусАла" (+1,5%), Сбербанка (+1,4% и +1,6% "префы"), "ММК" (+1,4%), "ИКС 5" (+1,3%), "ФосАгро" (+1%), "Яндекса" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,4%), "МТС" (+0,1%).

ВТБ (+0,2%) в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом выражении, до 44 млрд рублей, сообщил банк. Прибыль в целом за 10 месяцев составила 451 млрд рублей, что на 11% больше результата за тот же период прошлого года. Группа в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов подтвердил этот таргет.

Упали акции МКПАО "Циан" (-10,6%, до 806,2 рубля) на корпоративных новостях о смене основных акционеров. Компания ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрела 21,97% МКПАО "Циан", сообщила последняя. Новым владельцем еще 21,41% МКПАО стала инвестиционная группа "Атон холдинг". "Из акционерного капитала МКПАО "Циан" полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова (32,99%), Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%)", - сообщила компания в пресс-релизе.

Ранее об интересе к консолидации от 50% до 100% "Циана" заявляла группа "Т-Технологии", которая 6 ноября сообщила, что направила на согласование в ЦБ, а 24 ноября - и в "Циан" добровольную оферту на выкуп бумаг компании по цене 993,05 рубля за штуку. Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже, - 38 млн 835,246 тыс. акций (50% + 1 акция). Срок принятия оферты - по 24 февраля 2027 года включительно.

Также подешевели в пятницу акции АФК "Система" (-3%), "Интер РАО" (-1,4%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 64,5 млрд руб. против 113,8 млрд руб. в аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель снизился на 43,3%. EBITDA за 9 месяцев составила 112,1 млрд руб. после 131,2 млрд руб. годом ранее (-14,5%).

Чистая прибыль "Транснефти" (-0,02% "префы") по МСФО за 9 месяцев составила 192,7 млрд рублей по сравнению с 232,7 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания. Консенсус аналитиков по показателю составлял 197 млрд руб.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в украинском урегулировании заинтересованы не только Россия и Украина, но и НАТО. "Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое", - заявил Трамп во Флориде во время общения с военными в День благодарения. "Я думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось", - отметил он.

Также Трамп считает, что формат "Большой семерки" менее интересен, чем "Большая восьмерка", в которую входила и Россия. "G8 - более мощный формат, чем G7", - сказал Трамп, отвечая на вопросы военных. Он добавил, что на саммитах G7 "они обсуждают только Россию".

Трамп в очередной раз предположил, что если бы РФ не исключили из G8, "то может быть, не было бы войны (на Украине - ИФ)". Формат G8 был приостановлен в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Странам ЕС не удалось прийти к согласию по выделению Украине кредита в размере 45 млрд евро, несмотря на поддержку многих стран, обсуждения продолжатся в декабре, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. "Мы также обсудили предложение Еврокомиссии о дополнительной помощи Украине. 24 страны поддержали предложение, одна из них, Болгария, примет участие только в невоенном компоненте с фокусом на регионах, где есть ее национальное меньшинство", - заявил он в ходе пресс-конференции. Кошта отметил, что страны продолжат обсуждение этого вопроса на следующем саммите ЕС в декабре.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что лидеры на саммите ЕС так и не смогли договориться о выделении Украине кредита. "Согласия все еще нет", - приводит его слова Politico. При этом Мерц отметил, что, по его мнению, такие решения в дальнейшем должны приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.

В состав ЕС входят 27 стран. Для одобрения финансовой помощи требуется согласие всех членов Евросоюза.

Лидеры рассматривали предложение Европейской комиссии от 18 ноября, предусматривающее выделение Украине финансовой помощи в размере до 45 млрд евро в 2027 году в дополнение к программе кредитной поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы, объем которой составляет 90 млрд евро.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", геополитика остается в центре внимания инвесторов, поэтому любые новости о ходе украинских переговоров находят отклик на рынке. В воскресенье состоится встреча ОПЕК+, на которой обсудят квоты на добычу нефти на 2027 год. Итоги встречи могут повлиять на настроения в нефтегазовом секторе в начале следующей недели. Кроме того, внимание инвесторов может привлечь встреча глав МИД стран НАТО, запланированная на следующую неделю.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, рынок акций РФ в конце недели немного отвлекся от геополитики, уделив основное внимание новостям от российских эмитентов, и в целом новостной фон был вполне позитивным. Рынок был воодушевлен удвоением чистой прибыли "Газпром нефти" за 9 месяцев 2026 года по МСФО и ростом чистой прибыли "Газпрома" по МСФО в III квартале текущего года почти на 88% в годовом выражении. Кроме того, консенсус аналитиков ожидает достаточно уверенных результатов по МСФО "Роснефти" за тот же период. Так что корпоративные новости способствовали выходу рынка в "плюс".

В то же время некоторые западные СМИ сообщили о том, что второй раунд переговоров РФ и Украины при посредничестве США снова может пройти в Абу-Даби уже в начале декабря. Хотя эти сообщения не были официально подтверждены ни с российской, ни с американской стороны, новость все-таки обеспечила рынку позитивный настрой. Восстановление роста в технологических акциях по всему миру и последовавшее за этим восстановление роста цен на сырье также оказало поддержку российским акциям. Ближайшей целью по индексу Мосбиржи по-прежнему видится рубеж 2400 пунктов, считает аналитик.

"Мы считаем, что в понедельник индекс МосБиржи будет снова показывать движение в диапазоне 2300-2400 пунктов. Прогнозируем курсы доллара, евро и юаня к рублю: 81-83 руб./$1, 89-91 руб./EUR1 и 12,1-12,5 руб./юань соответственно", - заключила Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в пятницу на мировых фондовых площадках наблюдаются преимущественно позитивные настроения. Лидерами повышения выступают акции техкомпаний, находившиеся под сильным давлением в последние недели. Кроме того, недавно озвученные Штатами новые импортные пошлины против основных торговых партнеров оказались не такими жесткими, как предполагалось, и это также в определенной степени поддерживает рынки.

В то же время говорить о каком-то значимом улучшении спроса на риск пока все же не приходится. Так, опасения по поводу окупаемости огромных глобальных инвестиций в ИИ-инфраструктуру никуда не делись, и любой негатив с этой стороны может спровоцировать новую распродажу в технологическом секторе. При этом неблагоприятные октябрьские данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США (PCE Core), "любимой" у Федрезерва мере инфляции, усиливают ожидания ужесточения монетарной политики в США. По данным CME FedWatch, трейдеры сейчас на 99% уверены в том, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 б.п. на заседании в декабре, а также ждут дальнейшего повышения ставки в начале следующего года. Учитывая также сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке и повышенные цены на энергоносители, волатильность на рынках, по-видимому, будет оставаться повышенной в ближайшие недели, считает аналитик.

На рынке акций РФ определенную поддержку бумагам оказало улучшение внешней конъюнктуры и отдельные корпоративные новости. При этом неопределенность в отношении перспектив завершения украинского конфликта и ожидания продолжения длительного периода жесткой ДКП в стране остаются сдерживающими факторами. Без появления каких-то новых драйверов, прежде всего со стороны геополитики, рассчитывать на возобновление полноценного роста сложно, и участники торгов, вероятно, пока будут предпочитать сохранять осторожную позицию, полагает Додонов.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется над поддержкой 2330 пунктов. В случае ее пробития снижение может продолжиться до отметки 2230 пунктов. В то же время индекс остается в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на формирование подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2440 пунктов, а при ее прохождении - далее до уровня 2500 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций на неделе показал минимумы с начала октября по индексам Мосбиржи (2305 пунктов) и РТС (883 пункта), после чего вернулся к сопротивлениям 2370 пунктов и 910 пунктов соответственно. У рынка не было значимых геополитических драйверов, в связи с чем инвесторы сконцентрировались на отдельных корпоративных историях.

На следующей неделе рынок акций продолжит ожидать геополитических драйверов и, в частности, определения даты переговоров по Украине. Обнадеживающие сигналы могут вернуть индекс МосБиржи выше 2500 пунктов, а индекс РТС - выше 965 пунктов. Важные поддержки при этом расположены в районе недавних минимумов, у 2300 пунктов и 880 пунктов соответственно. В макроэкономическом календаре в РФ на следующей неделе выйдут данные по ВВП, розничным продажам, промышленному производству и уровню безработицы России в октябре. В Москве пройдет инвестфорум "Россия зовет!", напомнила аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,8-0,9%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 1-1,8% во главе с Nasdaq).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре опустился до 95,8 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 96,5 пункта, а не 96,9 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 97,2 пункта с первоначально объявленного октябрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены скорректировались вниз после роста на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке; неделя завершается в плюсе после трех недель снижений подряд.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $94,77 за баррель (-1,8% и +2,1% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $83,46 за баррель (-0,3% к уровню среды).

Поддержку котировкам на неделе оказали сообщения об ударах йеменских хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. После удара на НПЗ начался пожар, который позже был взят под контроль. Часть производственных процессов на заводе приостановили.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

На предстоящих выходных пройдет встреча представителей стран ОПЕК+. Государства рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной в частности с ближневосточным конфликтом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (+8,2%), ПАО "ГАЗ" (+5,5%), "М.Видео" (+5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,5%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,5%).

Акции ГК "Самолет" (+3,8%, до 297,8 рубля) выросли на новостях о выкупе ценных бумаг у акционеров, не согласных с крупной сделкой, по цене 326,92 рубля за штуку. Девелопер "Самолет" 29 декабря проведет внеочередное собрание акционеров, сообщила компания. На повестку дня вынесены крупные сделки. Ранее "Самолет" сообщал, что речь на собрании пойдет о сделках в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы. Акционеры, не согласные с условиями сделок, смогут предъявить свои бумаги к выкупу по 326,92 рубля за акцию. По закону об АО, на выкуп акций эмитент может направить не более 10% от стоимости чистых активов, в случае же, если этот порог перейден, заявки удовлетворяются пропорционально с коэффициентом.

Выручка ПАО "Диасофт" (+3,1%) в первой половине 2026 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 5 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2025 фингода, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос до 877 млн рублей с 406 млн рублей годом ранее. Рентабельность по EBITDA по итогам 6 месяцев 2026 финансового года составила 17,6%.

ПАО "Диасофт" в пятницу 27 ноября рассмотрит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов дополнительно к дивидендам, ранее рекомендованным советом директоров собранию акционеров. Также в повестку заседания СД входит вопрос о проведении внеочередного общего собрания акционеров компании.

Подешевели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-4,3%), ПАО "Евротранс" (-4%), ПАО "Европлан" (-2,4%), ПАО "МГКЛ" (-2,3%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-0,3%) по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 78,6 млрд руб. против 30 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель вырос в 2,6 раза. Показатель EBITDA достиг 206 млрд руб. после 130,6 млрд руб. годом ранее. Как уточняется в сообщении компании, ее финдолг вырос на 19%, до 865,5 млрд руб. на фоне масштабной инвестпрограммы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 58,28 млрд рублей (из них 9,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,19 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,881 млрд рублей на бумаги "Циана").