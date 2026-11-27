Ирак подтвердил, что ведет переговоры с ОПЕК+ о повышении оценки мощности по добыче нефти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр нефти Ирака заявил, что страна ведет переговоры с ОПЕК о повышении потолка добычи, всего через несколько месяцев после того, как Багдад пригрозил выйти из группы производителей из-за этого вопроса, пишет агентство Bloomberg.

"Мы ведем переговоры с ОПЕК о повышении потолка добычи нефти в Ираке", - заявил журналистам в Киркуке министр нефти Басим Мохаммед Худайр в пятницу. "Ирак более пяти десятилетий сталкивается с серьезными проблемами и войнами. Поэтому мы надеемся, что страны-члены ОПЕК примут во внимание ситуацию в Ираке", - сказал он.

Агентство сообщило на этой неделе, что Ирак выступил против установления верхнего предела добычи нефти ниже 5 миллионов баррелей в день, уровня, который был определен после внешней оценки производственных мощностей стран ОПЕК+, проведенной сторонним оценщиком. Если Багдаду удастся добиться более высокого предела, это даст ближневосточной стране больше возможностей для увеличения добычи в будущем.

В июне иракский чиновник заявил, что страна может выйти из ОПЕК, если ей не будет установлен достаточно высокий потолок добычи, однако эта угроза была отозвана в течение нескольких часов. Это предупреждение прозвучало всего через несколько месяцев после того, как ОАЭ покинули группу, чтобы получить возможность увеличить добычу. Худайр не упомянул, какие шаги, если таковые будут, Ирак может предпринять, если ему не будет установлен более высокий потолок добычи в рамках процесса пересмотра соглашения ОПЕК+.

Багдад стремится расширить добычу и экспорт нефти, одновременно восстанавливая инфраструктуру и наращивая мощности, в том числе за счет трубопровода в Турцию и партнерства со многими крупнейшими мировыми нефтяными компаниями. Ограничение добычи ниже 5 млн б/с может сдержать эти амбиции, обострив напряженность между приоритетами Ирака и усилиями ОПЕК по поддержанию дисциплины в отношении мировых поставок нефти.

Как сообщалось, год назад после очередных споров о квотах по добыче было решено провести независимую оценку максимальных устойчивых добычных мощностей (MSC) каждой страны-участницы и на этой основе определить уровни добычи на 2027 год.

В середине ноября ОПЕК сообщил, что состоялось заключительное совещание, посвященное механизму оценки MSC для стран-участниц ОПЕК+. "Впервые максимально устойчивые производственные мощности стран ОПЕК+ были оценены и определены в ходе независимого и объективного процесса. Ключевую роль в проведении этой беспрецедентной оценки сыграли компании DeGolyer and MacNaughton и Shri Chandra Energy & Data Processing", - заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

В воскресенье состоится встреча группы для обсуждения политики в области добычи нефти, при этом пересмотр мощностей добавляет сложности переговорам. В итоге, как сообщали источники СМИ, квоты могут сохранить на январь или даже на первый квартал.

Худайр сказал также, что в настоящее время иракско-турецкий трубопровод способен транспортировать 300 тыс. б/с нефти, а в ближайшие сутки его пропускная способность увеличится до 500 тыс. б/с. В настоящее время Ирак экспортирует 3,6 млн б/с, по сравнению с 200 тыс. б/с в мае, когда война в Иране перекрыла потоки нефти через Ормузский пролив.