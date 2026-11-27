"Почта России" нарастила выручку по МСФО за 9 месяцев на 4,6% - до 168 млрд руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" за 9 месяцев по МСФО составила 168 млрд рублей, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от коммерческих направлений деятельности "Почты" за 9 месяцев увеличилась на 12% (в денежном выражении - на 2,5 млрд рублей), выручка от грузоперевозок - на 61%, а от услуг фулфилмента и других складских логистических услуг - на 90%.

Согласно отчету компании, операционная прибыль в январе-сентябре составила 2,7 млрд рублей против убытка в 8,9 млрд рублей годом ранее.

Чистый убыток сократился в 2 раза - до 7,2 млрд рублей с 14,5 млрд рублей.

Затраты на персонал и отчисления на социальные нужды снизились на 2,8% - до 100,1 млрд рублей.

Отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности по состоянию на 30 сентября 2026 года составил 121,9 млрд рублей (по состоянию на 30 сентября 2025 года - 112,1 млрд рублей).

Как говорится в отчете, росту выручки, сокращению убытков и получению операционной прибыли способствовало повышение тарифов на доставку почтовых отправлений в марте 2026 года. Компания также отмечает, что положительное влияние на финансовое состояние группы также должен оказать принятый летом закон о мерах поддержки "Почты России", который вводит новые правила для доставки корреспонденции, оплаты услуг ЖКХ и использования почтовых ящиков. Основные положения закона вступают в силу 1 марта 2027 года.

"Руководство группы планирует дальнейшие меры по укреплению финансового состояния, включая рост оборотных активов, сокращение краткосрочных обязательств, увеличение денежных потоков", - говорится в отчете.