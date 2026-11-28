Судан и КНР обсудили восстановление суданских энергообъектов, наращивание добычи нефти
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Судан и Китай обсудили увеличение темпов нефтедобычи и модернизацию энергетической инфраструктуры на суданской территории, сообщает в субботу Sudan Tribune со ссылкой на заявление суданского Минэнерго.
Консультации состоялись в ходе министерской конференции по энергетике "Пояс и путь" в Циндао.
В частности, темой обсуждения было восстановление НПЗ в Хартуме и его повторный запуск. До начала боевых действий между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР), он удовлетворял 70% потребностей Судана в топливе, однако впоследствии пострадал от саботажа и грабежей.
Также обсуждался ремонт электростанций и электросетей, развитие возобновляемой и гидроэнергетики.
Sudan Tribune напоминает, что Судан лишился примерно 75% нефтяных месторождений, когда в 2011 году Южный Судан получил независимость. До начала боевых действий в 2023 году Судан добывал в день 55 - 60 тыс. баррелей нефти, теперь добыча сократилась до 22 тыс. баррелей в день.
Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и регион Дарфур. Боевые действия продолжаются в регионах Дарфур и Кордофан, стороны нарастили применение беспилотников; их атакам подвергаются, в том числе, энергообъекты.