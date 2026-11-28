В "Транснефти" сообщили, что объем транспортировки нефти по системе КТК в 2026 г. немного снизится

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Объем транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2026 года немного снизится. Прогнозом поделился вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда в документальном фильме "Один маршрут - два государства" к 30-летию консорциума.

"По итогам 2026 года, произойдет небольшое снижение, по сравнению с рекордным уровнем прокачки нефти 2025 года, когда система КТК отгрузила 70,5 млн тонн. Ну, это связано с очевидными и общеизвестными объективными факторами", - сказал он.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.