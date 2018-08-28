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Экономика

Рынок акций США обновил исторические рекорды на открытии во вторник

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы сдержанно поднимаются в первые минуты торгов во вторник, при этом индикаторы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили достигнутые накануне исторические максимумы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 по московскому времени 28 августа повысился на 60,23 пункта (0,23%) - до 26109,87 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 5,92 пункта (0,20%) - до 2902,66 пункта. Nasdaq Composite прибавил 18,61 пункта (0,23%) и составил 8036,51 пункта.

Долларовый индекс ICE упал на 0,3%, обновив минимум за четыре недели.

Накануне Nasdaq Composite поднялся выше 8000 пунктов впервые в истории, S&P 500 также обновил рекорд, а Dow Jones Industrial Average остановился в шаге от нового максимума. Активному повышению индексов способствовало предварительное соглашение США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Вместе с тем переговоры с Канадой пока не возобновились.

Несмотря на договоренности с Мексикой, тема внешней торговли остается одним из основных неблагоприятных факторов для американского рынка акций.

Рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США в июне замедлился до минимума с июля 2016 года - 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные S&P CoreLogic Case-Shiller. В годовом выражении подъем был самым слабым с декабря - 6,3%. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% относительно мая и на 6,4% по сравнению с июнем 2017 года.

Согласно предварительным данным министерства торговли, дефицит США в сфере торговли товарами увеличился в июле до максимума за пять месяцев - $72,2 млрд против пересмотренных $67,9 млрд в июне. Эксперты прогнозировали менее значительное увеличение - до $69 млрд в июле с ранее объявленных $68,3 млрд в июне.

Позднее во вторник будут обнародованы данные о доверии потребителей к экономике США в августе.

Цена акций Tiffany & Co. поднялась на 3,4% на торгах в Нью-Йорке благодаря позитивной отчетности. Вторая по величине сеть ювелирных магазинов в мире увеличила чистую прибыль во II финквартале на 26%, до $145 млн, выручку - на 12%, до $1,1 млрд. Финансовые показатели были лучше ожиданий рынка.

Акции сети магазинов электроники Best Buy Co. Inc. подешевели на 4,6%. Выручка ритейлера во II квартале выросла максимальными темпами за 15 лет, прибыль подскочила на 16,7%, но прогноз выручки на текущий квартал расстроил инвесторов.

Стоимость бумаг сети магазинов-складов BJ's Wholesale Club Holdings Inc. уменьшилась на 2,1%. Компания, которая вернулась на открытый рынок 2 июля, получила чистый убыток в апреле-июне в размере $5,6 млн против чистой прибыли на уровне $19,7 млн годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию превысила ожидания рынка, однако квартальная выручка немного не дотянула до консенсус-прогноза.

Капитализация страховой компании Aspen Insurance Holdings Ltd. увеличилась на 2,2%. Aspen будет продана инвесткомпании Apollo Funds за $2,6 млрд.

Акции компаний, связанных с рынком криптовалют, резко дорожают на фоне самого продолжительного ралли биткойна за месяц. Marathon Patent group прибавила 8,8%, Riot Blockchain - 5%, Seven Stars Cloud Group - 2,8%. Цена биткойна во вторник превысила $7000.

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Теги: рынок акций, США

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