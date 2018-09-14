Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим ростом индексов на фоне стабилизации нефти и подъема мировых площадок, воодушевленных возможностью дальнейших переговоров США и Китая по торговым пошлинам; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%, при этом продолжили ралли акции Сбербанка.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2359,99 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1089,3 пункта (+0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар просел до 68,18 руб. (-0,07 рубля).

Выросли бумаги Сбербанка (+1,4% и +0,9% "префы"), "РусАла" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), ВТБ (+0,3%).

Подешевели рублевые акции "Башнефти" (-1%), "Ростелекома" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

В США накануне индексы выросли, S&P500 прибавил четвертый день подряд на волне роста котировок акций технологического сектора, Dow Jones завершил сессию выше отметки 26 тыс. пунктов впервые в этом месяце.

Позитивом для рынка выступила новость о том, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

На фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем преобладает рост индексов в Азии в пятницу (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Объем инвестиций в основные фонды КНР в январе-августе увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения расчетов данного показателя в 1992 году, отмечает MarketWatch. Экономисты в среднем ожидали повышения на 5,5%.

Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться после снижения днем ранее, вызванного публикацией данных Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $78,37 за баррель (+0,2% и -2% накануне), октябрьская цена WTI - $68,89 за баррель (+0,4% и -2,5% в четверг).

С начала текущей недели WTI подорожала на 1,6%, Brent - на 1,9%.

МЭА в четверг сообщила, что глобальные поставки нефти достигли рекордных 100 млн баррелей в сутки в августе благодаря наращиванию добычи ОПЕК. Производство в странах картеля подскочило на 420 тыс. б/с (рекордные темпы за последние два года) и составило 32,63 млн б/с.

По данным агентства, увеличение добычи в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии более чем компенсировало сокращение производства топлива в Иране в преддверии ожидаемых санкций США. Кроме того, давление на нефтяной рынок в четверг оказали ожидания ослабления урагана "Флоренс".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный. Надежды на переговоры США и КНР будут удерживать продавцов от агрессивных действий. Азиатские рынки преимущественно подросли, а сырьевые валюты немного укрепились против доллара США. Данные сигналы указывают на возможность продолжения роста на отечественном рынке акций.

Однако вместо экономики инвесторам могут быть предложены новости политики: в США и Великобритании готовы продолжать реализацию санкционного сценария по жесткому варианту. Как минимум, вероятность запрета на покупку новых выпусков госдолга РФ очень высока, а сомнения остаются лишь по ограничениям для банковского сектора, отмечает аналитик.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, на рынке ожидают заседания ЦБ РФ по монетарной политике, напряженность в валютной сфере и на рынке ОФЗ немного спала, что снижает вероятность повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю оказывает нефть, которая откатилась вниз от отметки $80 за баррель, но имеет высокие шансы вернуться обратно.

Повышение ставки ЦБ РФ в пятницу на 0,25 процентного пункта было бы идеальным вариантом, однако такая мера может сработать только совместно с ростом доходности ОФЗ, а Минфин РФ занимает пока в этом вопросе принципиально жесткую позицию. Если ЦБ сохранит ставку, то это с высокой вероятностью будет означать, что финансовое ведомство продолжит свою линию. В этом случае распродажа ОФЗ, вероятнее всего, продолжится, что негативно повлияет на рубль и диапазон колебаний доллара составит 68-71 руб. до конца сентября, считает эксперт.

Одновременно риторика ЦБ может быть заметно ужесточена, вплоть до указания на возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Реакция рынка акций на сохранение ставки, скорее всего, будет слабо негативной, цены ОФЗ пойдут вниз. В США, вероятно, готовят новые санкции. Госдеп США не делал официальных заявлений, но рынки нервно отреагировали на новость о выступлении представителя Госдепа в Конгрессе. Если информация о санкциях получит продолжение, то под давлением окажутся бумаги госбанков, а также, возможно, "Газпрома". Тем не менее, максимум по индексу МосБиржи может быть обновлен, считает Ващенко.