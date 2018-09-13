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США предложили Китаю новые торговые переговоры

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Администрация американского президента Дональда Трампа предложили Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября, пишет в среду The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ряд представителей американского правительства утверждают, что почувствовали новую слабость в рядах китайских руководителей, и, возможно, КНР теперь проявит больше гибкости под угрозой новых пошлин, отмечает издание.

При этом источники WSJ подчеркивают, что приглашение к переговорам нельзя воспринимать как переломный момент, поскольку в Белом доме нет единства мнений в отношении Китая. По мнению некоторых из них, переговоры вряд ли остановят введение пошлин в отношении товаров из КНР на $200 млрд в дополнение к уже объявленным пошлинам на товары стоимостью $50 млрд.

Кроме того, с учетом трудностей на китайско-американских переговорах в последнее время Пекин может отклонить или проигнорировать приглашение Вашингтона.

Вместе с тем, Трамп вынужден несколько смягчить риторику, в том числе о торговых отношениях, перед ноябрьскими промежуточными выборами, по итогам которых Республиканская партия может утратить контроль над Конгрессом. В ноябре будут переизбираться все 435 депутатов Палаты представителей Конгресса, 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов и территорий и множество органов местного самоуправления. Предварительные результаты и опросы пока не в пользу республиканцев.

"Большинство из нас считают, что лучше говорить, чем не говорить, и я думаю, что китайское правительство хочет поговорить. Можно сказать, что общение немного активизировалось", - заявил в среду глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Китай не спешит реагировать на основные требования США, особенно на те из них, которые предполагают серьезные структурные изменения. Например, Вашингтон настаивает, что Китай должен отменить субсидии китайским госкорпорациям, чтобы дать американским компаниям возможность конкурировать на китайских рынках на равных условиях.

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Теги: США, Китай

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