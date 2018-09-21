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Фермеры из провинции Дамаск продадут яблоки в Россию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сирийские фермеры провинции Дамаск сообщают о первом крупном с начала войны урожае яблок, которые поставляются за рубеж, в том числе в Россию.

"В этом году урожай - 100 тонн яблок. (...) Собранный урожай хранится на складах, потом их отправляют в Египет, Иорданию и Россию", - рассказал фермер Мухаммед Камаль Аддин из города Сергая.

В свою очередь глава администрации города Сергая Мухаммед Насер рассказал, что с яблочных ферм в Сергая ежегодно собирают около 30 тыс. т. продукции, в садах трудятся 7 тыс. человек, среди них - 2 тыс. беженцев.

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Теги: Сирия, Дамаск
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