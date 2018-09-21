Индекс Dow Jones достиг рекорда впервые с января

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги на рекордных уровнях.

Для Dow Jones это первый рекорд с января, тогда как в случае S&P 500 предыдущий рекорд был зафиксирован в августе, пишет MarketWatch.

Котировки акций 28 из 30 компаний Dow Jones подскочили по итогам торгов в четверг. Бумаги Apple подорожали на 0,8%, Boeing - на 0,6%, UnitedHealth - на 0,4%.

Поддержку американскому фондовому рынку оказывает сильная статистика, подтверждающая, что экономика США находится в хорошем состоянии.

Согласно данным, обнародованным в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за 49 лет. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с 15 ноября 1969 года.

Тем временем индекс деловой активности в Филадельфии в сентябре подскочил почти в два раза - до 22,9 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя до 17 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics. Рост индекса отражает увеличение числа новых заказов, занятости и поставки товаров.

Продажи домов на вторичном рынке США в августе не изменились, оставшись на уровне 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлтеров.

Августовский индекс опережающих экономических индикаторов, обнародованный в четверг исследовательской организацией Conference Board, указал на то, что экономика США может вырасти на 3% в 2018 году.

Торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем все же остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы.

Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.

"Основной фон по-прежнему остается очень сильным, однако я не удивлюсь, если напряженность на рынке увеличится, поскольку торговые споры остаются проблемой, - отмечает старший портфельный управляющий U.S. Bank Wealth Management Эрик Вьеганд. - Любые новости о том, что Вашингтон и Пекин готовы вести диалог, будут способствовать улучшению настроя трейдеров".

Гибкость фондовых рынков в условиях торговых споров и некоторую беспечность инвесторов в отношении нарастающего торгового спора, возможно, не стоит считать позитивными, считает главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Торговая война, по его словам, в любом случае "несет в себе риски для экономики, и рынки могут игнорировать это до тех пор, пока не станет слишком поздно, поскольку не видят немедленной угрозы и не спешат продавать акции".

"Именно поэтому я считаю необходимым соблюдать осторожность и воспринимают нынешнее ралли с долей скептицизма", - говорит эксперт.

Аналитики Citigroup считают, что ухудшение ситуации в торговой сфере создаст "существенные риски для экономического роста в 2019 году". Банк ухудшил прогноз подъема глобального ВВП на текущий год до 3,3%, причем понижение стало первым с октября прошлого года.

Экономисты также ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе. Вероятность подъема ставки Федрезервом на предстоящем заседании оценивается рынком в 94%, свидетельствуют данные CME.

Акции Red Hat Inc. потеряли 6,5% по итогам торгов в четверг. Выручка производителя программного обеспечения во втором финансовом квартале, а также его прогнозы на третий финквартал оказались хуже прогнозов рынка.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в США производителей медицинской марихуаны Tilray Inc. упала на 18%. В среду торги акциями компании приостанавливались пять раз из-за чрезмерной волатильности, за последний месяц стоимость бумаг выросла почти на 600%.

Цена акций Comcast Corp. поднялась на 1,3%, 21st Century Fox - опустилась на 0,1%. Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании сообщил в четверг о проведении аукциона на покупку британского телевизионного оператора Sky Plc, который определит победителя среди двух претендентов на его приобретение - Comcast и Fox.

Бумаги Micron Technology подорожали на 2,2%, несмотря на слабую квартальную отчетность чипмейкера.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 251,22 пункта (0,95%) и составил 26656,98 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 22,8 пункта (0,78%) - до 2930,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,19 пункта (0,98%) и составил 8028,23 пункта.