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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после роста в предыдущие торговые сессии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,35-66,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,4 руб./$1 (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,24 руб./EUR1 (+20,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 16,54 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,75 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 48,96 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько снижается к доллару и евро на старте пятницы, корректируясь вниз после заметного роста в предыдущие торговые дни. Внимание трейдеров постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.

Трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики.

Нефтяной рынок немного повышается в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии на фоне призыва американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!", - написал Трамп в твиттере. "Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве выросла на 0,23%, до $78,88 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,07% - до $70,37 за баррель. По итогам предыдущих торгов нефть Brent упала на 0,88%, WTI - на 0,64%.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.

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