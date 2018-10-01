Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака
Экономика

"Интерфакс" вывел на рынок новое интеграционное решение СКАУТ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Международная информационная Группа "Интерфакс" завершила разработку технологической платформы СКАУТ, которая обеспечивает внедрение единых процедур по управлению рисками и автоматизацию процессов проверки контрагентов внутри компаний.

Платформа дает возможность проводить проверку и мониторинг контрагентов с использованием как данных из информационных систем Группы "Интерфакс" (СПАРК, X-Compliance, СКАН и других), так и сведений из внутренних корпоративных баз данных, а также обеспечивает эффективное взаимодействие различных подразделений компании и внедрение передовых практик управления рисками.

СКАУТ внедряется на стороне заказчика и адаптируется под его конкретные потребности.

Первое опытное внедрение платформы СКАУТ было осуществлено в "Объединенной металлургической компании" (АО "ОМК"), одном из крупнейших российских производителей металлопродукции, который объединяет пять крупных предприятий в различных регионах России и известен своими передовыми практиками в области менеджмента и управления рисками.

По мнению директора по развитию бизнеса Службы финансово-экономической информации Группы "Интерфакс" Виталия Кузьмина, "совместный проект с ОМК дал нам возможность привлечь к апробированию платформенного решения лучших специалистов в области экономической безопасности и внутреннего аудита, работающих в этой компании, "обкатать" СКАУТ на решении конкретных проблем, с которыми сталкиваются в своей работе крупные промышленные предприятия, детально изучить специфику управления рисками в металлургической отрасли".

"ОМК последовательно внедряет лучшие практики по управлению рисками и применяет в этой сфере комплексный подход, включающий в себя, в том числе, использование самых современных технологий и автоматизацию бизнес-процессов по работе с контрагентами. Это помогает нам эффективнее реагировать на новые риски, быстрее принимать решения, лучше выявлять новые виды мошенничества и другие скрытые угрозы", - заявил заместитель директора по безопасности АО "ОМК" Павел Брянцев.

Продукты Группы "Интерфакс", данные из которых используются в новой платформе, покрывают весь спектр информационных потребностей крупных компаний и банков. В частности, система СПАРК содержит полный набор сведений о юридических лицах, "СПАРК-Маркетинг" - о товарах, ценах и участниках закупочных процедур, СКАН - о репутационных рисках и информационном окружении, X-Compliance - о физических и юридических рисках в контексте ПОД/ФТ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: СКАУТ
Экономика
Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
 Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниямиПодробнее
 ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно, четвертое, повышениеПодробнее
 Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
 ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
 Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаВ РоссииСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСпортИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РоссииВ РоссииИзбитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября

Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу

Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуЭто обеспечило полуостров дополнительными 500 МВт мощности Подробнее

Совет Госдумы направил проект трехлетнего бюджета в регионы и комитеты

Запуск беспилотного "Союза" перенесли на сентябрь 2019 года

Матч ЛЧ ЦСКА с "Реалом" обслужат судьи из Румынии

На игру "Локомотива" против "Шальке-04 назначили арбитров из Англии Подробнее

"Современник" вернется на Чистые пруды в декабре

"Современник" вернется на Чистые пруды в декабреВозвращение в свое здание после трехлетней реконструкции театр отметит премьерой по пьесе Охлобыстина Подробнее

Планы по призыву в армию снизили на 1,5 тыс. человек из-за роста числа контрактников

Черчесов назвал потенциальную замену Акинфееву в сборной России

Российским космонавтам в 2019 году предстоят четыре выхода в открытый космос

Испанский пилот отделался минимальным наказанием за запуск ракеты в небе Эстонии

Сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений

Умер Шарль Азнавур

Умер Шарль АзнавурЗнаменитый французский шансонье скончался в возрасте 94 лет Подробнее

Из детсада в Пермском крае уволили няню, заклеившую ребенку рот скотчем

В аварии с участием семи машин на севере Москвы пострадали 11 человек

СК проверит работу сотрудников МЧС после пожара в иркутском мебельном центре

Россельхозбанк в 2018 году получит 20 млрд рублей из бюджета

Неделя моды в Париже

Неделя моды в Париже11 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');