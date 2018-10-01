"Интерфакс" вывел на рынок новое интеграционное решение СКАУТ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Международная информационная Группа "Интерфакс" завершила разработку технологической платформы СКАУТ, которая обеспечивает внедрение единых процедур по управлению рисками и автоматизацию процессов проверки контрагентов внутри компаний.

Платформа дает возможность проводить проверку и мониторинг контрагентов с использованием как данных из информационных систем Группы "Интерфакс" (СПАРК, X-Compliance, СКАН и других), так и сведений из внутренних корпоративных баз данных, а также обеспечивает эффективное взаимодействие различных подразделений компании и внедрение передовых практик управления рисками.

СКАУТ внедряется на стороне заказчика и адаптируется под его конкретные потребности.

Первое опытное внедрение платформы СКАУТ было осуществлено в "Объединенной металлургической компании" (АО "ОМК"), одном из крупнейших российских производителей металлопродукции, который объединяет пять крупных предприятий в различных регионах России и известен своими передовыми практиками в области менеджмента и управления рисками.

По мнению директора по развитию бизнеса Службы финансово-экономической информации Группы "Интерфакс" Виталия Кузьмина, "совместный проект с ОМК дал нам возможность привлечь к апробированию платформенного решения лучших специалистов в области экономической безопасности и внутреннего аудита, работающих в этой компании, "обкатать" СКАУТ на решении конкретных проблем, с которыми сталкиваются в своей работе крупные промышленные предприятия, детально изучить специфику управления рисками в металлургической отрасли".

"ОМК последовательно внедряет лучшие практики по управлению рисками и применяет в этой сфере комплексный подход, включающий в себя, в том числе, использование самых современных технологий и автоматизацию бизнес-процессов по работе с контрагентами. Это помогает нам эффективнее реагировать на новые риски, быстрее принимать решения, лучше выявлять новые виды мошенничества и другие скрытые угрозы", - заявил заместитель директора по безопасности АО "ОМК" Павел Брянцев.

Продукты Группы "Интерфакс", данные из которых используются в новой платформе, покрывают весь спектр информационных потребностей крупных компаний и банков. В частности, система СПАРК содержит полный набор сведений о юридических лицах, "СПАРК-Маркетинг" - о товарах, ценах и участниках закупочных процедур, СКАН - о репутационных рисках и информационном окружении, X-Compliance - о физических и юридических рисках в контексте ПОД/ФТ.