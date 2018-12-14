LVMH купит оператора отелей Belmond за $2,6 млрд

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении оператора отелей Belmond Ltd за $2,6 млрд ($3,2 млрд с учетом долга).

Как сообщается в пресс-релизе LVMH, компания предложила $25 за акцию Belmont, что на 42% выше котировок на закрытие торгов в четверг. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года.

Ранее издание Dow Jones со ссылкой на источники сообщило, что в последние недели Belmond активно пытались купить другие компании, в том числе ближневосточные и азиатские госфонды, крупные операторы отелей и инвестиционные компании.

Belmond остается едва ли не последним крупным оператором отелей, которому эти отели принадлежат полностью или частично. Всего компания управляет 36 объектами, включая отель Cipriani в Венеции, Copacabana в Рио-де-Жанейро, и "Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге.

Помимо отелей, Belmond предлагает услуги речных круизов в Европе и Азии, поездок на поезде Venice Simplon-Orient-Express, курсирующем между Венецией и Лондоном, и владеет легендарным рестораном "21 Club" в Нью-Йорке.

LVMH владеет брендом отелей Bulgari (шесть отелей в настоящее время, планируется открытие еще трех в ближайшие четыре года, включая отель в Москве) и сетью сдаваемых в аренду роскошных объектов недвижимости Cheval Blanc.